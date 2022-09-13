Если наука, то такая

В столице состоялся научный фестиваль PRO.NRG FEST.

Если вы подумали, что это была какая-то заумная конференция для взрослых, то ошиб­лись. Основными участниками и зрителями на этом празднике технологий и искусства стали дети и подростки. Всего же мероприятие, организованное при поддержке Министерства просвещения, собрало свыше 4 тыс. участников.

Подобное событие для Казахстана в новинку. Столица подхватила мировую тенденцию последнего десятилетия: масштабные и зрелищные научные фестивали уверенно завоевывают интерес людей всех возрастов. И ключевое тут слово «зрелищные»: на таких фестивалях нет строгих костюмов, досок и указок, многочасовых докладов. Все просто, интересно и захватываю­ще. И главное, мероприятие дос­тигает своей цели – продвигать науку и новые методики в образовании как среди учеников, так и педагогов.

Фестиваль был организован так, чтобы каждый из пришедших смог найти ответы на важные для себя вопросы: что дает учеба, насколько важны дип­ломы и сертификаты? Формат лекций был свободным: хотите – слушайте, вникайте, хотите – идите и познавайте, знакомьтесь с открытиями и разработками тех, кто уже принял для себя важное решение – учиться и достигать.

А посмотреть было на что. Инноваторы представили не только высокотехнологичные образцы для, например, очистки воды, но и модели, собранные из простых деталей и... картона. Знаете, это дорогого стоит: видеть, как группка мальчишек, усевшись прямо на ступеньках лестницы, волнуясь, доводит до идеала своего робота. Им даже ответить на вопросы было некогда – настолько увлеченно они тестировали свою модель.

Интересно было всем: состоялись научные фокусы, практикумы, мастер-классы по преподаванию химии, медицинские лектории, эксперименты, квесты, открытые уроки для блогеров...

Неожиданностью стало посещение фестиваля министром просвещения РК Асхатом Аймагамбетовым.

– Министерство всегда готово поддержать образовательные инициативы, направленные на подготовку нового поколения ученых и инженеров. Но любые изменения начинаются с учителей, которые готовы постоянно учиться новому и передавать актуальные знания детям, – оценил событие глава ведомства.

В рамках фестиваля состоялся финал национального этапа First Global Challenge – мирового чемпионата по робототехнике среди школьников. Команда-победитель отправится представлять нашу страну на мировом первенстве в Женеве среди более чем 190 команд из 160 стран.

– Мы уверены, что такие фестивали, как PRO.NRG.FEST, – один из лучших форматов, позволяющий повысить интерес к науке, новым технологиям, эффективным образовательным решениям. Мы объединили на одной площадке молодых ученых, популяризаторов науки, креативных педагогов, которые продвигают в Казахстане самые передовые образовательные практики, – отметила инициатор проведения фестиваля Зарина Биюмбаева.