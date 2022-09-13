Свежий выпуск
Если наука, то такая
Елена Левкович

В столице состоялся научный фестиваль PRO.NRG FEST.

Если вы подумали, что это была какая-то заумная конференция для взрослых, то ошиб­лись. Основными участниками и зрителями на этом празднике технологий и искусства стали дети и подростки. Всего же мероприятие, организованное при поддержке Министерства просвещения, собрало свыше 4 тыс. участников.

Подобное событие для Казахстана в новинку. Столица подхватила мировую тенденцию последнего десятилетия: масштабные и зрелищные научные фестивали уверенно завоевывают интерес людей всех возрастов. И ключевое тут слово «зрелищные»: на таких фестивалях нет строгих костюмов, досок и указок, многочасовых докладов. Все просто, интересно и захватываю­ще. И главное, мероприятие дос­тигает своей цели – продвигать науку и новые методики в образовании как среди учеников, так и педагогов.

Фестиваль был организован так, чтобы каждый из пришедших смог найти ответы на важные для себя вопросы: что дает учеба, насколько важны дип­ломы и сертификаты? Формат лекций был свободным: хотите – слушайте, вникайте, хотите – идите и познавайте, знакомьтесь с открытиями и разработками тех, кто уже принял для себя важное решение – учиться и достигать.

А посмотреть было на что. Инноваторы представили не только высокотехнологичные образцы для, например, очистки воды, но и модели, собранные из простых деталей и... картона. Знаете, это дорогого стоит: видеть, как группка мальчишек, усевшись прямо на ступеньках лестницы, волнуясь, доводит до идеала своего робота. Им даже ответить на вопросы было некогда – настолько увлеченно они тестировали свою модель.

Интересно было всем: состоялись научные фокусы, практикумы, мастер-классы по преподаванию химии, медицинские лектории, эксперименты, квесты, открытые уроки для блогеров...

Неожиданностью стало посещение фестиваля министром просвещения РК Асхатом Аймагамбетовым.

– Министерство всегда готово поддержать образовательные инициативы, направленные на подготовку нового поколения ученых и инженеров. Но любые изменения начинаются с учителей, которые готовы постоянно учиться новому и передавать актуальные знания детям, – оценил событие глава ведомства.

В рамках фестиваля состоялся финал национального этапа First Global Challenge – мирового чемпионата по робототехнике среди школьников. Команда-победитель отправится представлять нашу страну на мировом первенстве в Женеве среди более чем 190 команд из 160 стран.

– Мы уверены, что такие фестивали, как PRO.NRG.FEST, – один из лучших форматов, позволяющий повысить интерес к науке, новым технологиям, эффективным образовательным решениям. Мы объединили на одной площадке молодых ученых, популяризаторов науки, креативных педагогов, которые продвигают в Казахстане самые передовые образовательные практики, – отметила инициатор проведения фестиваля Зарина Биюмбаева.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Свежий выпуск
Плюс 1 тенге к тарифу
Свежий выпуск
На вынужденной диете
Свежий выпуск
Заслон для монополии власти
Свежий выпуск
Право быть избранным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]