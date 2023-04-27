Если пациент не идет к врачу...

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Айгуль Турысбекова

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» вновь отправляется в путь для оказания бесплатной квалифицированной помощи жителям отдаленных районов страны.

До 6 декабря передвижной стационар, в составе которого 35 врачей, посетит более 120 станций во всех 17 областях Казахстана. Ожидается, что медицинскими консультациями будет охвачено около 80 тыс. человек.

В рамках социального проекта жители страны, проживающие на удаленных станциях, пройдут бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов основных медицинских специальностей. Их будут принимать терапевты, стоматологи, офтальмологи, лор-врачи, хирурги, урологи, маммологи, педиатры, гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, врач лучевой диагностики, психологи, оказывать услуги – лаборанты и медицинские сестры.

Медицинский поезд оснащен современным диагностическим и медицинским оборудованием производства Германии и Японии. Пациенты смогут пройти УЗИ, сделать флюорографию, а лабораторно-диагностическое оборудование позволит оперативно получить результаты анализов.

Поезд оснащен небольшой операционной, средствами связи для беспроводного подключения к Интернету. График движения медпоезда составлен с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и запросов населения. Прием пациентов врачи будут вести в рабочее время.

По словам члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Зульфии Байсаковой, по инициативе их организации впервые к работе медицинского поезда привлечены профессиональные опытные медиаторы и юристы, а также бесплатно будут предоставлены услуги по оказанию эффективной психологической, правовой и медиативной (примирительной) помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах, для которых такая помощь в большинстве своем недоступна.

– Мы учли предыдущий опыт и предложения, которые поступали к нам от населения. Есть много случаев потери удостоверения личности, из-за чего жители не могут получить пособия, пенсии, подготовить исковое заявление. Всего будет задействовано 15 медиаторов и 15 юристов. В рамках правовой помощи жителям будут оказаны бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, все желающие смогут пройти психологический тест, что полезно для каждого человека, – подчеркнула Зульфия Байсакова.

Как отметила директор фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева, медицинский поезд имеет большое социальное значение, судя по многочисленным просьбам жителей о возобновлении его движения. Работа поезда была приостановлена из-за пандемии.

– Из опыта предыдущих лет мы видим, что врачи оказали квалифицированную помощь всем обратившимся пациентам, смогли вовремя выявить многие заболевания, выписать направления для своевременного лечения. Также проводились несложные хирургические вмешательства. В этом году задействованы врачи, которые рекомендованы профильным министерством. Помощь будет оказываться всем жителям – от годовалого возраста до 80 лет и выше, – говорила Альфия Адиева.

Своим мнением о предстоящей долгосрочной командировке поделился врач-отоларинголог первой категории Ерлан Алик, работающий в городской поликлинике № 10 Алматы. Он признался, что чувствует большую гражданскую ответственность, как и его коллеги. Специалист считает, что медицинский поезд является реальным вкладом в укрепление здоровья нации как основы благополучия страны.

– Несмотря на то что нам предстоит жить и работать в походных условиях, у меня есть большое желание увидеть свою страну и побывать в разных регионах. Это будет и большим профессиональным опытом для нас. Постараемся оправдать надежды наших пациентов, оказать каждому из них квалифицированную помощь. Возможно, будут сложные пациенты, поэтому от нас требуются обширные знания и внимательный подход к каждому человеку, – сказал доктор.

Большое значение отводится информационной поддержке проекта, которую будет оказывать Телерадиокомплекс Президента РК. Журналисты, эксперты, представители широкой общественности будут подробно информировать население о работе медицинского поезда, чтобы как можно больше людей узнало об этом проекте.

#казахстан #медицина #поезд #передвижнойстационар #Samruk-Kazyna #«Саламатты Қазақстан»

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