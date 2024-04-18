Если вода не поднимается – это уже хорошо

фото из архива "КП"

Вечером 16 апреля уровень воды в Ишиме упал на один сантиметр. По данным ДЧС СКО, подтоплены 2 686 домов и 1 115 дворовых территорий. Эвакуированы 14 388 человек, домой вернулись 643.

На брифинге в ситуационном центре ДЧС СКО аким Петропавловска Серик Мухамедиев огласил порядок получения денежной помощи:

– Первое, что нужно сделать, – это написать заявление на социальную помощь в размере 100 МРП, – сообщил он. – Второе заявление пода­ется на компенсацию, то есть возмещение ущерба. Совместно с адвокатами, нотариальной конторой, вместе с прокуратурой мы проведем эту работу. Нотариальная контора предоставляет бесплатные услуги для пострадавших по выдаче генеральной доверенности. Адвокаты будут представлять интересы пострадавших в суде, чтобы там могли оперативно рассмотреть дела по восстановлению утерянных документов и права наследования. Все это мы будем делать в кратчайшие сроки. Прокуратура будет контролировать законность действий госслужащих, оказывающих помощь пострадавшим. Выплаты начнутся после того, как служба ЧС предоставит список домов, оказавшихся в зоне подтопления.

На вопрос, предусмотрены ли какие-то выплаты хозяевам затопленных дачных участков, последовал ответ:

– Если дачный домик является единственным местом проживания, то он будет приравнен к жилью, в этом случае поддержка будет оказана.

И вот что сказал в связи с этим руководитель Петропавловского отдела занятости и социальных программ Данияр Асылбеков:

– В первый день, 16 апреля, от пострадавших граждан было принято 984 заявления на возмещение ущерба и 965 заявлений на оказание единовре­менной социальной помощи. В зоне самообслуживания работают сотрудники ЦОНа, они предоставляют справки о зарегистрированных правах, а сотрудники банков – номера банковских счетов. Мы также направляем запросы в ДЧС, после получения справок произойдет назначение социальной помощи. Что касается возмещения ущерба, то как только вода спадет, начнет работать комиссия, которая оценит стоимость имущества, и будет принято решение о возмещении ущерба…

Прокурор областного центра Тыныбек Сапаров сообщил, что за распространение фейков уже наказаны два человека.

– Правоохранительные органы привлекают к административной ответственности авторов фейков. Штрафом в размере 20 МРП наказаны двое частных лиц, – сказал он. – В одном случае речь шла о том, что во время паводка якобы утонули двое детей. Это неправда. В суде выяснилось, что гражданка А. сначала разместила в TikTok, а затем удалила информацию об этом.

Выяснилось еще, что каждая третья просьба о помощи пострадавшим от паводка, – это тоже мошеннический обман.

– Появились объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь, – пояснил начальник управления криминальной полиции Иван Терзиди. – Всего за три дня в шести чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений, приблизительно каждая третья просьба о помощи на самом деле исходила от мошенников.

Вода постепенно уходит, а полицейские СКО продолжают охранять оставленные дома. Так, например, паводок уже отступил от сел в районе им. Габита Мусрепова. В селе Новоишимском­ подтопленными оказались улицы Набережная и Интернациональная. Возвращаться в отсыревшие дома еще рано, днем люди навещают свои жилища, а ночевать уезжают к родственникам, полицейские же продолжают нести круглосуточное дежурство.

Со всех регионов в СКО поступает гуманитарная помощь. Не сидят сложа руки и местные жители. Почти сто килограмм свежей ароматной выпечки отправили в зону паводка студент­ки Kozybayev University. Под руководством заведующей лабораторей пищевой безопас­ности Ирины Аубакировой они без устали пекут баурсаки, самсу и пирожки для волонтеров и военнослужащих. В вузе действует также пункт сбора гуманитарной помощи. Педагоги и студенты университета задействованы в разгрузке машин.