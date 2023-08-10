Есть кто дома?

Квартирный вор – древнейшая и уважаемая в криминальном мире специализация. Казалось бы, чего проще – залезть в квартиру и вынести все ценное? Но на самом деле профессиональный квартирный вор – это, как принято говорить, «специалист широкого профиля».

Он отличный слесарь, умеющий открывать самые не­при­с­тупные запоры, вскрывать сейфы, а иногда даже отключать сигнализацию. Это хороший аналитик, который может собрать информацию и безошибочно вычислить, в какой квартире можно хорошо поживиться, а какую лучше обойти стороной. Это и опытный психолог, тонко знающий человеческую натуру и умело эксплуатирующий слабости. Это еще и своеобразный «маркетолог», который точно знает ликвидность и ценность той или иной вещи, умеет сбыть ее по наиболее выгодной цене, да так, чтобы не попасться. Ну и наконец, это человек с крепкими нервами, ведь ему приходится «работать» в сложных условиях, рискуя каждую секунду.

Судебная практика подтверж­дает – воровское ремесло живучее. Успех раскрытия таких преступлений зависит от многих факторов: времени сообщения, наличия свидетелей, результатов проведенного осмотра места происшествия и дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Справедливости ради стоит отметить, что квартирных краж в Казахстане становится меньше.

– Если в 2018 году было зарегистрировано более 34 тысяч преступлений, то в 2022-м не более 11 тысяч. Аналогичная тенденция сохраняется и в текущем году – снижение составило 16,1%, или 1 100 преступлений, – констатировал на недавнем брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Асет Жукенов.

По данным правоохранительного ведомства с начала года задержано более 1 500 квартирных воров, в том числе около ста воров-гастролеров (тех, кто совершает кражи в разных городах) и 175 преступных групп.

Согласно проведенному анализу, квартирные кражи совершаются как в зимний, так и в летний периоды. При этом больше всего их происходит в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях: с начала текущего года там зарегист­рировано в среднем от 500 до 800 преступлений.

Как отмечают полицейские, квартирные воры – далеко не глупые люди. К такому преступ­лению нужно заранее готовиться. Каждый домушник перед тем, как идти на «дело», все тщательно планирует: изучает местность, жилые комплексы, наличие камер видеонаблюдения и сигнализации. Зачастую выбирают квартиры, расположенные на первом или втором этажах, имеющие пластиковые окна и без решеток, а также те, окна которых расположены рядом с газовой трубой, козырьком или противопожарной лестницей. Чтобы выбрать «добычу» побогаче, применяется и внешний осмотр. Здесь вору понадобятся навыки аналитика. Сначала осматривается случайный дом снаружи и выбирается квартира, которая выглядят богаче других – застеклен балкон, висят дорогие шторы.

Так называемый «пятиминутный» метод – это когда квартира выбирается случайно, и о ее содержимом заранее ничего неизвестно, кроме информации, полученной при внешнем осмотре. Конечно, внутри помещения вор находится не пять минут, но не больше 15–20, поскольку дальше возрастает опасность, что кто-то из хозяев может прийти, и тогда кража перерастет в грабеж, а это уже совсем другая статья и срок.

Легче всего совершить кражу, когда хозяев нет в квартире, а для этого нужно установить наблюдение. Домушники оставляют для себя метки, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. К примеру, вставляют в дверь спичку, волосинку или нитку, бросают на коврик монету, сигаретный пепел или другой незаметный предмет. На следующий день они приходят на проверку: если предмет все еще лежит – значит дом пус­тует. Также воры наблю­дают за тем, горит ли свет в квартире, крутятся ли цифры на счетчиках, забирают ли коррес­понденцию из почтового ящика.

Но порой люди, сами того не подозревая, помогают домушникам. В последнее время все большую популярность у воров получают социальные сети, где легкомысленные граждане любят хвастаться своим достатком, а также делиться подробной информацией о своей личной жизни, включая сведения о том, когда, куда и насколько они уезжают, в какое время и где работают, где и когда отдыхают, иллюстрируя все фотографиями и видео.

Бывает, что квартирные кражи совершают и лица из числа близкого окружения хозяев – знакомые, родственники, няни и даже сотрудники клининговых компаний. Люди, вхожие в дом, знают, где находятся ценные вещи.

По способу популярности совершения квартирных краж одним из первых можно выделить отжим пластикового окна. Это можно сделать любой отверткой или монтировкой.

– В начале текущего года в Алматы задержана преступная группа квартирных воров-гастролеров, состоящая из трех жителей Восточно-Казахстанской области, которыми было совершено пять квартирных краж путем отжима пластиковых окон. Общий причиненный ущерб составил более девяти миллионов тенге. Все осуждены к трем годам лишения свободы. Также летом текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый житель города Щучинска Акмолинской области, который в указанном городе, воспользовавшись отсутствием жильцов, совершил три квартирные кражи путем отжима пластиковых окон, общий ущерб составил три миллиона тенге, – сообщил Асет Жукенов.

Входная дверь играет не последнюю роль при выборе потенциальной жертвы. В приоритете – с «простыми» замками, которые легко вскрыть. Полицейские отмечают, что домушники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения, поэтому сложные замки – не залог того, что в квартиру не залезут воры. Сегодня они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.

Злоумышленники не только взламывают двери или подбирают ключи к замкам, но и проникают через открытые форточки, окна, балконы. В последнее время все чаще встречаются «альпинисты», которые с помощью специальной экипировки спускаются в квартиры с крыш домов. Бывают и вовсе экзотические варианты. Например, в Москве была серия нашумевших краж, озадачившая всех. Обворованные квартиры не имели никаких внешних признаков проникновения. Как оказалось, воришки проникали в них через широкие воздуховоды, и только благодаря случайности, когда один из них застрял и его подельники не смогли его достать, вся банда была поймана.

В СССР, когда банков еще не было, хранить свои сбережения гражданам предлагалось в сберегательной кассе. Однако большинство боялось отдавать деньги «на книжку», предпочитая держать сбережения дома или вкладывать в дорогие вещи. Ситуация с квартирными кражами тогда была серьезная. В 1960-м было зарегистрировано 210 374 кражи – их число вырос­ло в два раза с 1956 года! На 100 тысяч населения приходилось 100 краж.

Сейчас люди не боятся хранить деньги в банках, тем не менее, как показывает анализ, чаще всего из квартир похищают денежные средства, ювелирные изделия – то, что можно незаметно вынести. В таком деле в первую очередь важны габариты украденного: с большим телевизором, ковром или чемоданом трудно остаться незамеченным. Кроме того, не менее важно, насколько легко можно будет сбыть ту или иную вещь.

Квартирные воры боятся «засветиться», поэтому кражи совершают в перчатках, масках и головных уборах, чтобы быть неузнанным и не оставить отпечатков пальцев.

Как же распознать домушников? Те, кто думает, что их можно сразу вычислить по подозрительному внешнему виду, глубоко заблуждается. Колоритные персонажи – это только в кино. В реальной жизни вор, как правило, ничем не примечателен и старается вызывать симпатию и доверие окружающих.

Для достижения своих целей домушники проявляют смекалку. Правда, несмотря на это, рано или поздно они все равно оказываются в местах не столь отдаленных, ведь воровская удача не постоянна, и как говорилось в легендарном фильме: «Вор должен сидеть в тюрьме».

В Министерстве внутренних дел тоже без дела не сидят. С целью повышения эффективности борьбы с кражами на постоянной основе принимаются законодательные, организационные и практические меры. В Уголовный кодекс внесены изменения по ужесточению наказания за неоднократность, а также совершение краж с проникновением в помещения – статья 188.

– Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. Учитывая данное обстоятельство, в Уголовный кодекс были внесены изменения, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения стали относиться к тяжким видам преступлений, за что предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Асет Жукенов.

Кроме того, во дворах жилых домов уже установлено более 68 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 22 тыс. оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается.

Вместе с тем полицейские дают ряд рекомендаций, соблю­дая которые, удастся себя обезо­пасить.

В первую очередь нужно установить дверь с качественными замками. Лучше всего подойдет врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть три-четыре оборота. Еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку. Что касается двери, то хорошей считается цельнометаллическая. Важно, чтобы она открывалась не вовнутрь квартиры (ее труднее сломать) и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.

Учитывая, что воры часто проникают в жилище через окна, лучшие с точки зрения безопас­ности – стационарные решетки. Их невозможно распилить или сорвать, причем ими нужно обзавестись не только жителям первых и последних этажей, но и владельцам квартир, окна которых выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» – отличный вариант для дачи или частного дома, которые оснащены защитой от вскрытия окон снаружи.

Для обеспечения максимальной безопасности жилища рекомендуется использовать технические средства, такие как установка сигнализации, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении, много­функциональными камерами видеонаблю­дения, а также по возможности подключение квартир и домов к пульту централизованного наблюдения частных охранных организаций.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют не выкладывать в социальных сетях имеющиеся денежные накопления, ювелирные изделия, материальные ценности и места их хранения. (Да-да, оказывается, есть и такое). А также не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков.

Также есть «лайфхаки», которые могут защитить квартиру от домушников в период длительного отсутствия. К примеру, можно повесить сушиться белье на балкон, не оставлять открытыми форточки и задернуть шторы. В частных домах наклейки на двери «Объект находится под охраной» или «Злая собака» также окажут должное влияние на воров.

Важно поддерживать хорошие отношения с соседями, всем жильцам быть бдительными и при появлении в подъездах посторонних подозрительных лиц сообщить на пульт «102», а также по возможности сфото­графировать их на мобильный телефон.

Ну а если на пороге незнакомый человек, который требует открыть дверь, представляясь полицейским, работником социальной защиты и так далее, не стоит привечать незваного гостя. Нужно перезвонить в указанную организацию и уточнить, действительно ли у них работает такой сотрудник.