Есть ли у женщины выбор?

Колонка обозревателей
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Юлия Полонская

В нашем обществе материнство всегда имело небольшой налет героизма. Но пресловутое выражение «Я же мать!» стало нарицательным в последнее время, на мой взгляд, неслучайно.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Безусловно, с появлением ребенка жизнь женщины меняется кардинальным образом, причем раз и навсегда. Трудности, связанные с обретением этого статуса, конечно, не стоит сбрасывать со счетов. Однако все чаще материнство граничит с необходимостью жертвовать ради дитя самым лучшим, а порой и вовсе всем, что и заставляет женщину бравировать своим статусом родительницы.

В мои школьные годы в нашем классе было всего две мамы-домохозяйки. Их не то чтобы осуждали, но относились точно не как к норме. Естественно, эти женщины были постоянными участницами всевозможных родительских комитетов, беря на себя ответственность за всю общественную нагрузку – от покупки штор до организации выпускного. Действительно, не отвлекать же работающих мам, когда есть те, у которых ежедневная нагрузка гораздо меньше.

Сейчас в группе детского сада, куда ходит моя дочь, всего четыре работающие мамы, хотя период декрета остался уже давно позади. Нормы по отношению к родительству, как мы видим, за последние два десятка лет сильно изменились.

Несомненно, за это время вырос уровень доходов казахстанцев, повысилось качество жизни, и вполне понятно, что не работать может позволить себе только та женщина, у которой есть для этого финансовая возможность. Меня больше интересует другой вопрос: почему все чаще мы отказываем себе в собственной профессиональной реализации в пользу материнства?

В этом году моя хорошая знакомая ушла с работы, потому что ребенок пошел в первый класс и его график никак не совпадал с необходимостью ее присутствия на рабочем месте. В результате дипломированный педагог с внушительным практическим опытом отказалась от своего восьмичасового рабочего дня, потому что первоклассника нужно отвезти и привезти из школы, а потом еще доставить на секции, ведь в свои годы он уже профессионально занимается хоккеем и шахматами, а в выходные ходит на рисование. Ну как ходит... Его нужно водить. На мой воп­рос, нельзя ли сократить нагрузку на мать и дитя, она, пожав плечами, отвечает: «Но он же хочет!»

А мне в ответ хочется процитировать матерей предыдущего поколения: «Ну хочет – перехочет!» А также найти ответ на вопрос: как так случилось, что желания ребенка стали важнее потребностей его матери? И почему для того, чтобы как можно больше вложить в малыша, женщине приходится сводить всю свою жизнь до обязанностей водителя, повара и уборщицы?

Казалось бы, технологический прогресс должен освобождать современную мать от ежедневной рутины и давать больше времени для того, чтобы приносить пользу обществу в целом, а не только своей семье. Но, как ни странно, он, наоборот, все дальше задвигает женщину в концепцию быта, накладывая на нее все новые обязательства. Ведь общеобразовательной школы возле дома уже недостаточно, она должна быть непременно с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Уборку теперь нужно выполнять парогенератором, а питание семьи поддерживать в сбалансированном режиме, потому что еда нынче должна не только насыщать, но и приносить пользу организму, особенно растущему.

И, наверное, закономерно, что в таких условиях многие женщины предпочитают добиться идеального результата хотя бы в одной сфере, ведь на профессиональную уже не остается ни времени, ни ресурса.

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