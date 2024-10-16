Есть у меня заветная лохматая Мечта...

Очень часто приходится отвечать на, казалось бы, очевидные вопросы. Зачем заводить собаку в квартирных условиях? Нередко звучит это как осуждение со стороны людей, считающих, что собакам не место рядом с человеком. Пере­убедить их вряд ли удастся, надежда лишь на мирное с ними сосуществование. И адекватность обеих сторон.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Люди в больших городах все чаще сталкиваются с одиночест­вом, эмоциональным выгора­нием и снижением физической активности. Поэтому для одиноких собака становится компаньоном, другом, помогает справляться со стрессом. Дети, выросшие с животными, учатся ответственности и заботе, они более эмпатичны, у них развит эмоциональный интеллект. За собакой надо ухаживать: кормить, общаться, гулять как минимум дважды в день. Это своеобразная дисциплина и режим. Все это, конечно же, способствует как физическому, так и ментальному здоровью. Общение с адекватной собакой уменьшает проявления тревожности и депрессии, так обострившиеся в наше время.

С собаками полезно дружить не только детям, но и пожилым. Порой именно собака обеспечивает человеку социализацию, круг общения. В моем окружении десятки примеров, когда прогулки с собаками привели сначала к знакомствам, а потом к созданию семьи. А для пожилых горожан такие прогулки – настоящее спасение, своеобразная таблетка от старости. Они могли бы сидеть дома перед телевизором, а тут два-три раза в день на прогулку. Отсюда и здоровые сердце, суставы, сосуды. Ну и, конечно же, общение с другими людьми, свежий воздух, положительные эмоции.

Современные дети, только отвернись, ныряют в телефон или компьютер, а если в доме собака, то придется гулять, играть, дрессировать. Исследователи-социологи из США поставили пункт «наличие в доме собаки» в тройку лучших способов снизить риск ожирения среди детей и подростков и дисциплинировать подрастающее поколение.

Мы семимильными шагами идем к прогрессу и почти такими же двигаемся к проблеме одиночества в большом городе. Люди перестали выходить на улицы, офисы и человейники превратились в основное место пребывания. Одна знакомая рассказывала, что ей казалось, будто бы она уже начинает сходить с ума. Утром спускалась в паркинг, садилась в машину, доезжала до офисной парковки, поднималась на лифте до нужного этажа, умуд­рялась даже пообедать, не выходя из здания. А вечером круг повторялся. Домой приезжала разбитая, уставшая и буквально падала на диван с телефоном в руках и зависала в нем до ночи.

Все изменилось, когда девушка завела собаку. Правда, близкие крутили у виска, мол, совсем с ума сошла – тут на себя времени не хватает. Но завести питомца было давней мечтой, однако в то время сделать это было практически невозможно: отсутствие своего жилья, сервисов по передержке и выгулу... Все изменилось, когда девушка прочитала в лифте объявление, написанное от руки. Девочка 12 лет предлагала услуги по дневному выгулу собак.

Ни минуты не размышляя, девушка позвонила знакомой в приют для собак. Это стало точкой отсчета новой интересной и активной жизни. Откуда-то появились энергия, силы, хорошее настроение, новые друзья, активные выходные, а со временем и спутник жизни – владелец смешного кудрявого спаниеля.