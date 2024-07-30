Есть жилье – не стой в очереди!

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Ежегодная инвентаризация спис­ков состоящих в очереди на жилье показала: из него могут исключить около 300 тыс. человек.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Речь идет о тех, кто не соответствует требованиям. Больше всего несоответствий у очередников выявлено по таким основаниям, как наличие у гражданина и членов его семьи жилой недвижимости; несоответствие данных по членам семьи; несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью I и II группы и т. д.); несоответствие статуса госслужащего (отсутствие в ИС ekyzmet). Всего 650 тыс. казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них 255 140 относятся к социально уязвимым. С мая текущего года принято решение об уведомлении СМС-сообщением очередников, по которым выявлены несоответствия, о необходимости обновления персональных данных. В результате граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных. Принято решение по снятию с очереди по 34 тыс. гражданам. С мая сняты с очереди 17 тыс. человек.

#очередь #жилье #инвентаризация #списки

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