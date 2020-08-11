Эстафета добра

Эстафету «Вирус добра» в конце прошлой недели североказахстанцы приняли от Павлодарской области. Бизнесменам сейчас, в период продолжающихся карантинных ограничений, тоже приходится нелегко. Но они решили протянуть руку помощи тем, кто больше нуждается в поддержке.

Участие в республиканской акции «Вирус добра» приняли порядка 10 североказахстанских производителей. Они передали в региональную палату предпринимателей крупы, муку, рас­тительное масло, яйца, сахар, а также канцелярские наборы для детей. Сформированные продуктовые наборы передали 50 малообеспеченным семьям.

Бизнесмены призывают земляков не оставаться в стороне. Сообща можно преодолеть любые трудности. Об этом не понаслышке знают в семье Махмедовых.

– Если бы не поддержка добрых людей, пришлось бы нелегко, – признается многодетная мама Севиль. – Были моменты, когда даже на хлеб не было денег. Когда вспоминаю об этом, плакать хочется. Но мир не без добрых людей. Нам многие охотно помогали. Потому, если я тоже могу кого-то поддержать, с удовольствием это сделаю.

Супруги Махмедовы не из тех, кто привык сидеть без дела. Всегда много трудились. Сейчас Севиль работает продавцом, а ее муж Тамраз – охранником. Дети, а их пятеро, получают адресную социальную помощь.

– Ребятишки дружные, к труду приученные. А еще – сильные духом, – не без гордости признается Севиль. – Испытаний семье выпало немало, вот и закалились.

Принять участие в акции «Вирус добра» может любой желаю­щий, говорят организаторы. Помощь можно оказать как деньгами, так и продукцией, услугами или выступить в качестве волонтера.