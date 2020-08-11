Эстафета добра

Алия Икамбаева

Эстафету «Вирус добра» в конце прошлой недели североказахстанцы приняли от Павлодарской области. Бизнесменам сейчас, в период продолжающихся карантинных ограничений, тоже приходится нелегко. Но они решили протянуть руку помощи тем, кто больше нуждается в поддержке.

Участие в республиканской акции «Вирус добра» приняли порядка 10 североказахстанских производителей. Они передали в региональную палату предпринимателей крупы, муку, рас­тительное масло, яйца, сахар, а также канцелярские наборы для детей. Сформированные продуктовые наборы передали 50 малообеспеченным семьям.

Бизнесмены призывают земляков не оставаться в стороне. Сообща можно преодолеть любые трудности. Об этом не понаслышке знают в семье Махмедовых.

– Если бы не поддержка добрых людей, пришлось бы нелегко, – признается многодетная мама Севиль. – Были моменты, когда даже на хлеб не было денег. Когда вспоминаю об этом, плакать хочется. Но мир не без добрых людей. Нам многие охотно помогали. Потому, если я тоже могу кого-то поддержать, с удовольствием это сделаю.

Супруги Махмедовы не из тех, кто привык сидеть без дела. Всегда много трудились. Сейчас Севиль работает продавцом, а ее муж Тамраз – охранником. Дети, а их пятеро, получают адресную социальную помощь.

– Ребятишки дружные, к труду приученные. А еще – сильные духом, – не без гордости признается Севиль. – Испытаний семье выпало немало, вот и закалились.

Принять участие в акции «Вирус добра» может любой желаю­щий, говорят организаторы. Помощь можно оказать как деньгами, так и продукцией, услугами или выступить в качестве волонтера.

Популярное

Все
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки
Промпт-инжиниринг и «vibe-coding»: мировой эксперт Кай-Фу Ли провел обучение для госслужащих РК
39 тысяч человек приняли участие в акции «Дни чистоты» в Алматинской области
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]