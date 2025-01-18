«Этапы большого пути»

фото Игоря Бургандинова

Прошедшая в Доме дружбы в Астане научно-практическая конференция была призвана не только напомнить самые важные вехи в истории старейшей в стране русскоязычной газеты, но и поговорить о вещах, имеющих значение для казахстанской журналистики в целом.

Роль печатных СМИ в современном информационном поле, возможности газет в формировании интеллектуальной читающей нации, в укреплении идеологии закона и порядка, в продвижении межкультурного диалога – эти и многие другие темы поднимали гости и спикеры организованного «Казахстанской правдой» мероприятия.

Участниками конференции стали представители Администрации Президента, Сената, Мажилиса, Конституционного суда, Ассамблеи народа Казахстана, зарубежные дипломаты, государственные и общественные деятели, юристы, эксперты, представители медиасообщества, настоящие и бывшие сотрудники газеты, друзья редакции и преданные читатели. Несмот­ря на то что гости мероприятия принадлежали к самым разным, часто не пересекающимся друг с другом сферам деятельности, у всех них есть общее – причастность к большому пути «Казахстанской правды».

Поздравления с юбилеем

Поскольку мероприятие носило характер юбилейного, не обошлось на нем без многочисленных поздравлений.

Приветственный адрес по случаю 105-летия газеты от имени Государственного советника РК Ерлана Карина на конференции зачитал советник Президента РК Бауыржан Омаров. Поздравление от председателя Сената Парламента Маулена Ашимбае­ва передал председатель Комитета палаты по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип, от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова – председатель Комитета палаты по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов, от председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой – судья КС Еркин Онгарбаев.

Также свои поздравления направили министр культуры и информации Аида Балаева, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов, директор Архива Президента РК Алия Мустафина и многие другие.

С юбилеем «Казахстанскую правду» поздравили и зарубежные коллеги, с которыми газета наладила творческое партнерство, в том чис­ле «Российская газета» и «Беларусь сегодня».

В поздравительных посланиях неизменно звучала высокая оценка деятельности издания, которое на протяжении многих лет держит высокую планку профессионализма и ответственности.

Вехи и имена

Рабочую часть конференции открыл генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабек­улы, подчеркнувший, что интерес к мероприятию обусловлен значительным вкладом, который внесла «Казахстанская правда» в становление и развитие СМИ нашей страны. В своем выступлении он остановился на основных вехах в более чем вековой истории издания.

– Первый номер прародительницы «Казправды» вышел в свет 1 января 1920 года. Газета называлась «Известия Киргизского края». Шло время. Менялась страна и менялась газета. Она называлась «Степная правда», «Советская степь», а с 1932 года обрела свое нынешнее название – «Казахстанская правда», – напомнил Дихан Камзабекулы. – В марте 2021 года были объединены два ведущих рес­публиканских издания – «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Сегодня издание-юбиляр входит в ТОО «Қазақ газеттері».

Как отметил спикер, в номерах «Казахстанской правды» нашли отражение все ключевые вехи и события ХХ века.

– В новое тысячелетие «Казправда» вошла как крупнейшее республиканское издание, главный источник официальной и деловой информации. Значительно возросла просветительская роль газеты: в ней постоянно публикуются материалы, популяризирующие отечественную историю, культуру, духовные ценности, научные открытия и достижения.

Отдельное внимание он уделил авторам, в разное время тесно сотрудничавшим с «Казправдой». В их числе выдающиеся публицисты, классики литературы ХХ века. Это Михаил Зощенко, Ольга Форш, Константин Симонов, Алексей Толстой, Сергей Михалков, Константин Паустовский, Ольга Берггольц, Павел Кузнецов, Мухтар Ауэзов, Жамбыл Жабаев, Каныш Сатпаев, Габит Мусрепов, Сабит Муканов. На страницах газеты публиковались произведения Бауыржана Момыш­улы, Дмитрия Снегина, Малика Габдуллина, Сырбая Мауленова, Жумагали Саина.

С «Казахстанской правдой» активно сотрудничали и сот­рудничают выдающие­ся современные казахстанские литераторы, ученые, общест­венные деятели, такие как Абдижамил Нурпеисов, Салык Зиманов, Владимир Гундарев, Торегельды Шарманов, Олжас Сулейменов, Роллан Сейсенбаев, Туган Исабекул, Бахытжан Канапьянов, Сауытбек Абдрахманов и многие другие.

Штатными казправдинцами были член Союза писателей Казахстана Эдуард Джилкибаев, поэт, член Союза писателей, народный писатель Казахстана Любовь Шашкова, видный отечественный литератор, член Союза писателей Казахстана и России Геннадий Доронин, писатель и художник-карикатурист Николай Веревочкин.

Сегодня в «Казахстанской правде» работают профессионалы высокого уровня, патриоты Казахстана, которые с честью продолжают лучшие традиции отечественной журналистики.

– Печатное слово – великое достижение человечества, – подчеркнул Дихан Камзабекулы. – Именно через книги, газеты, журналы формируется информационная грамотность, образованность, общая культура человека. Наверное, поэтому классический газетный формат не просто остается, а развивается и популяризирует­ся в ряде стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев постоян­но говорит о культе знаний и культуре чтения, называет прессу «лицом общества» и подчеркивает, что каждый день читает такие газеты, как «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», «Aiqyn», «Литер», «Turkistan», «Ana tili», «Қазақ әдебиеті», региональные издания.

Сила печатного

слова

Известный государственный и общественный деятель, журналист, бывший руководитель газеты «Egemen Qazaqstan» Сауытбек Абдрахманов подчеркнул удачный выбор названия конференции – «Этапы большого пути».

– Вы прошли большой, очень большой путь. И прошли его очень достойно. Вы писали историю Казахстана. Историю трудную, сложную, порой противоречивую, но все же славную. И делали это умело, мастерски, профессио­нально, – обратился он к казправдинцам. – Печатное слово традиционно считается классикой журналистики. Именно этот формат долгое время был основным способом формирования общест­венного мнения. Именно газетная журналистика в первую очередь создавала шедевры публицистики, – отметил Сауытбек Абдрахманов.

Подчеркивая исключительную роль печатных изданий, он подчеркнул, что именно газетные публикации всегда считались своего рода гарантией достоверности и качества материалов.

– Печатные издания дают возможность сохранить газетные и журнальные статьи как исторический документ. В газетной журналистике, как правило, более глубокий контент. Печатное слово часто воспринимается как более авторитетный и надежный источник информации по сравнению с интернет-ресурсами. Не вызывает сомнения и то, что чтение с бумаги способствует более глубокому погружению в текст, – добавил спикер.

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов позд­равил газету со 105-летием и отметил, что считает казправдинцев в некотором роде коллегами – в том смысле, что журналисты со своей стороны также вносят вклад в укрепление демократичес­ких и правовых основ респуб­лики.

– Уже более 100 лет ваша газета – флагман отечественной журналистики. Причем, по моим прикидкам, наверное половину этого славного срока, лет 50 как минимум, я являюсь читателем «Казахстанской правды», – заметил Игорь Рогов. – Не только потому, что вы публикуете официальные материалы, но и потому, что основные политические установки руководства нашего государства проводятся именно через вашу газету. Сегодняшний уровень издания – это результат вашего долгого упорного труда, превратившего газету в общепризнанный центр диалога по наиболее актуальным вопросам государственного и общественного развития.

Также, по его словам, на страницах «Казправды» поднимаются и осмысливаются многие актуальные темы, понятия, тенденции и явления, требующие юридичес­кого анализа и правового осмысления, такие как закон и порядок, диктатура закона, «слышащее государство», Справедливый Казахстан и так далее.

– Престиж издания укреп­ляется, развивается его научный, теоретический, образовательный потенциал. Газета всегда открыта для новых идей, – отметил спикер. – Причина популярности вашей газеты в том, что ее название – «Казахстанская правда» – соответствует распространяемой вами информации. Правда, которую вы несете своим читателям, – это ваше главное конкурентное преимущество.

Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Простор» Любовь Шашкова в своем выс­туплении говорила о роли газеты в формировании читаю­щей нации.

– Выступая на Национальном курултае в Туркестане, Глава государства заявил, что только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной и конкурентоспособной. Формирование культуры чтения, привлечение аудитории к чтению – это та задача, которую многие годы выполняла и выполняет «Казправда». Потому что она всегда была сильна высказываниями на своих страницах выдающихся деятелей культуры, писателей, общественных деятелей, – подчеркнула Любовь Шашкова.

Отдельно она остановилась на недавнем интервью Касым-Жомарта Токаева изданию «Ana tili», в котором Президент заявил, что чтение периодики – привычка, которая вошла в его жизнь еще с молодости и верность которой он сохраняет до сих пор.

– Я вижу в этом знак того, что печатные издания в Казахстане будут жить и развиваться. И мы должны приложить все усилия, чтобы они находили своего читателя, – отметила спикер.

Лучшие традиции журналистики

Становление и развитие казахстанской журналистики, без сомнения, связано с величайшим ее феноменом – «Казахстанской правдой», в рядах которой трудились и трудятся известные писатели, журналисты. Такое мнение высказала заместитель председателя НЭС АНК, председатель Ассоциации кафедр АНК «Шанырак» Наталья Калашникова. По ее мнению, газета сохранила лучшие традиции печатного издания.

– За годы независимости «Казправда» сыграла большую роль в становлении и развитии нового Казахстана, став одной из главных его трибун, – подчеркнула спикер. – Популярность заслужили совместные с Ассамблеей народа Казахстана издания: «Казахстан: территория мира и согласия», «20 лет АНК: одна страна – одна судьба». Подготовка группой авторов, членов научно-экспертного совета АНК коллективной монографии «Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий» полностью основана на материалах, фото из архивов «Казахстанской правды».

Эксперт уверена, что сегодня газета представляет собой солидную площадку и для молодежного диалога. Здесь публикуются креативные материалы молодых исследователей, а такая совместная работа формирует качественный этнополитический контент, повышает политическую грамотность молодежи.

– Профессионализм, открытость, выверенность, политическая культура – это стиль современной «Казправды», – отметила Наталья Калашникова.

Традиции журналистики начинаются именно с печатного слова. И хотя сегодня идет переформатирование информационного пространства, качественная, объективная журналистика всегда остается в цене. Поэтому, по мнению руководителя отдела медиапроектов Казахстанского института стратегичес­ких исследований Жанар Тулиндиновой, несмотря на солидный возраст, «Казправда» по-прежнему остается популярной и востребованной, ведь она уверенно держит знак качества в достоверном освещении событий.

– Из почти пяти тысяч зарегистрированных казахстанских СМИ, более 3 800 – печатные периодические издания, и это свидетельствует о том, что разговоры о скорой «смерти» печатного слова несколько преувеличены, – отметила спикер. – Доверие читателя по-прежнему находится на стороне традиционных средств массовой информации, в том числе печатных. Это доказывает и тот факт, что уже второй год начинает­ся с публикации интервью Главы государства именно в печатных СМИ. Президент как главный идеолог страны свои основные тезисы политического и социально-экономического развития предпочитает публиковать газетах, потому что именно этот вид медиа предполагает последовательность в изложении, глубину и всесторонность анализа.

Кроме того, как отметила представитель КИСИ, газета выступает сегодня посредником между властью и народом, участвуя в реализации концепции «слышащего государства».

– И у «Казправды» есть определенные преимущества в этом, ведь она обладает самой разветвленной собкоровской сетью, охватывающей все регионы страны... Благоустройство, экология, ЖКХ: если проблема нашла свое место на страницах «Казправды», это значит, что факты и детали прошли все этапы верификации и на поднятый вопрос обязательно обратят внимание на самом высоком уровне, – подчеркнула она.

Обязывает славная история

Известный казахстанский писатель, академик Академии журналистики Казахстана Александр Тараков много лет возглавлял творческий коллектив газеты «Казахстанская правда». В ходе научно-практической конференции он вспомнил об этапах становления газеты, важнейших страницах ее славной истории, людях, внесших вклад в развитие издания.

В их числе спикер назвал Григория Дильдяева, главного редактора «Казправды» в середине 1990-х. По мнению Александра Таракова, тот период стал одним из самых благоприятных в истории издания – царившие тогда дух соревновательности, стремление к экспериментам, поиск новых форм подачи информации придали импульс развитию газеты, подняли уровень журналистики в ней.

– Кстати, в прошлом году у «Казправды» был еще один юбилей – 25-летие передис­локации редакции в новую, молодую столицу – Астану. Сегодня это уже славная история, которая обязывает журналистов, работающих в газете сейчас, держать высокую планку качества, заданную предшественниками, – считает Александр Тараков.

Одним из любимых своих изданий «Казправду» назвала депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева.

– Чем старше становится газета, чем быстрее модернизируется рынок СМИ, чем глобальнее и доступнее становится информация, тем ценнее становится классическая печатная пресса, которая сегодня представляет островок глубокой профессиональной журналистики, связывая нас со смысловой частью информационного поля, – отметила она. – Эта связь очень проч­ная, общество испытывает в ней большую потребность, поэтому тексты, которые выдает «Казахстанская правда», очень востребованы.

Без модернизации, конечно, невозможно будущее, век информационных технологий диктует свои правила и задает высокую скорость. Поэтому, как заметила Екатерина Смышляева, сегодня наступает период борьбы за глубокую «правильную» журналистику, которую и олицетворяет печатная пресса.

Заместитель директора Архива Президента РК Роза Карибжанова провела интересную параллель, назвав служителей истории и журналистов коллегами.

– Ведь вы пишите историю в реальном времени, а мы ее сохраняем, – отметила она, поздравляя творческий коллектив с большим юбилеем.

В качестве подарка Роза Карибжанова вручила специаль­ную подборку архивных документов, касающихся дея­тельности газеты «Казахстанская правда».

Идем за читателем

Владимир Курятов работе в старейшей газете страны посвятил 17 лет – был журналистом, редактором отдела политики, а после возглавлял творческий коллектив. Теперь «Казправду» он поздравил с юбилеем уже от имени ТРК Президента в должности заместителя управляющего директора – главного редактора службы производства мультимедийного контента МИА «Казинформ».

– Сегодня у газеты остались самые преданные читатели. Пусть печатной прессой интересуются по статистике всего четыре процента казахстанцев, но это люди, которые принимают решения, – отметил Владимир Курятов. – Газета становится элементом рес­пектабельности. Болезни роста, присущие периоду перемен, когда влияние на умы оказывают социальные сети, печатная журналистика преодолевает во всем мире. Но со временем показатели востребованности у читателя выравниваются, потому что только социальными сетями нельзя сегодня мерить рынок СМИ.

К тому же, как отметил спикер, «Казахстанская правда» не отстает в показателях цифровизации. Одной из первых в свое время газета открыла сайт, отлажена система дис­танционной работы, которая позволила не сбавлять темпов даже в период пандемии. Активно продвигается «Казправда» в тех же соцсетях: на YouTube у газеты 73 тыс. подписчиков, в Instagram – 160 тыс.

– И это органическая статис­тика, без накруток, поэтому даже тут газета остается правдивой, – отметил Владимр Курятов. – Читатель уходит в Интернет, и «Казправда» идет за ним, но не уступает при этом в качестве, сохраняя высокий уровень аналитики.

Председатель совета ветеранов КНБ РК ­Кенжебулат ­Бекназаров, обращаясь к участникам научно-практической конференции, отметил, символичность совпадения нескольких фактов. Во-первых, «Казахстанская правда» отмечает юбилей в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, проходит эта встреча в стенах Дома дружбы, что демонстрирует преемственность и в историческом контексте, и в плоскости формирования общенациональных ценностей.

– Традиции «Казправды» продолжаются – то, что заложено предшественниками, газета умело приумножает сегодня, – считает спикер. – Из поколения в поколение печатная пресса следует высокому формату качества, служит платформой для обсуждения главных вопросов и проблем общества, а публикуе­мые материалы заслуживают высокого признания и доверия читателей.

За добросовестный труд

Не обошелся юбилей без награждений. За добросовестный труд и высокий профессионализм приказом минист­ра культуры и информации нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» были награждены три сотрудника печатного издания. Это собственный коррес­пондент по Туркестанской области и Шымкенту Любовь Доброта, редактор отдела экономики Юрий ­Фоменко и старший коррес­пондент ­Алматинского корпунк­та ­Айгуль ­Турысбекова.

Благодарственные письма министра культуры и информации получили специальный коррес­пондент Марина ­Демченко, коррес­пондент отдела об­щества Асет ­Сыздыков, технический редактор – компьютерный дизайнер ­Павел Цедилин.