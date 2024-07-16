Эти мошенники вконец распоясались! Свежий выпуск 16 июля 2024 г. 0:30 73 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Если еще вчера интернет-мошенники решались на то, чтобы выйти к своим потенциальным жертвам по видеосвязи, то сегодня они уже стучат к ним в двери, причем под видом правоохранителей. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В этой связи полицейские Северо-Казахстанской области обратились к жителям и гостям региона с важным предупреждением: – В настоящий момент активизировалась группа злоумышленников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, – сообщила оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО Милена Балацкая. – Преступники обходят квартиры и дома, предъявляют поддельные документы и бланки с символикой МВД. Они утверждают, что проводят проверку удостоверений личности в рамках якобы грядущей переписи населения. В целях обмана могут фотографировать вас и снимать отпечатки пальцев, используя компьютерные и биометрические устройства, настойчиво требуют предоставить конфиденциальную информацию. Важно помнить, указывается в полицейском ролике-предупреждении, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не проводят подобные мероприятия без предварительного уведомления. Все это мошенничество, направленное на совершение краж и других преступлений. Полиция призывает быть бдительными, не открывать двери незнакомцам и не передавать посторонним сведений о себе. #полиция #СКО #мошенники