Эти мошенники вконец распоясались!

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Если еще вчера интернет-мошенники решались на то, чтобы выйти к своим потенциальным жертвам по видеосвязи, то сегодня они уже стучат к ним в двери, причем под видом правоохранителей.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи полицейские Северо-Казахстанской области обратились к жителям и гостям региона с важным предупреждением:

– В настоящий момент активизировалась группа злоумышленников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, – сообщила оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО Милена Балацкая. – Преступники обходят квартиры и дома, предъявляют поддельные документы и бланки с символикой МВД. Они утверждают, что проводят проверку удостоверений личности в рамках якобы грядущей переписи населения. В целях обмана могут фотографировать вас и снимать отпечатки пальцев, используя компьютерные и биометрические устройства, нас­тойчиво требуют предоставить конфиденциальную информацию.

Важно помнить, указывается в полицейском ролике-предупреж­дении, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не проводят подобные мероприятия без предварительного уведомления. Все это мошенничество, направленное на совершение краж и других преступлений. Полиция призывает быть бдительными, не открывать двери незнакомцам и не передавать посторонним сведений о себе.

#полиция #СКО #мошенники

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