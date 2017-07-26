Этнографический караван из Тараза прибыл в Астану

Этнокараван "Ұлы Жiбек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту" прибыл в Астану в рамках дней культуры Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
В торжественной встрече гостей, состоявшейся в столичном Парке влюбленных, принял участие аким Астаны Асет Исекешев.
В течение пяти дней в столице будет представлена выставка областного историко-краеведческого музея "Тараз – тарихтың алтын дiңгегi", на которой будут представлены более трехсот экспонатов со времен сакского периода до образования Казахского ханства. Жители и гости столицы могут увидеть исторические инсталляции, монеты и кувшины, найденные при раскопках, картины таразских художников.
В рамках дней культуры Жамбылской области в столице также пройдут праздничные концерты, выставки, театральные представления. В них примут участие творческие коллективы областной филармонии, областного казахского драматического театра, фольклорного ансамбля "Алатау", известные певцы и композиторы.
В этноауле на территории городского ипподрома "Казанат" разместится деревня мастеров. А на территории спорткомплекса "Казахстан" жители и гости столицы смогут посетить сельскохозяйственную ярмарку.