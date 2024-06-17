Детский омбудсмен высказалась о петиции против закона о бытовом насилии

Общество
105
Дана Аменова
Корреспондент

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала в соцсетях основные доводы, изложенные в документе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Динара Закиева напомнила на своей странице в Facebook, что петиция против закона о семейно-бытовом насилии появилась на сайте онлайн-петиций.

«Основная мысль автора заключается в том, что этот закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе», – пояснила уполномоченный по правам ребенка.

Детский омбудсмен обратилась к казахстанцам, выступающим против закона о бытовом насилии. Всем, кто против этого закона, она предложила прежде всего его прочитать, прийти помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей, хоть один раз увидеть ежедневную сводку, поговорить с детьми и послушать, через что они прошли, а потом оценить, насколько важным было ужесточить наказание.

«Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи», – продолжила Динара Закиева.

Она подчеркнула, что эти меры направлены на укрепление семьи, улучшение условий их жизни и, соответственно, создание благоприятной среды для ребенка.

«Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по этому закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде чем утверждать, что этот закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь. Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов», – заключила омбудсмен, добавив, что благополучие страны может сложиться только в безопасном обществе.

#закон #насилие #омбудсмен #петиция #Динара Закиева

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Лидеры зарубежных стран поздравляют президента с праздником Курбан айт
Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы
Участников транснациональной ОПГ осудили в Казахстане
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Землепользователи задолжали государству 1,5 млрд тенге в Ал…
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительс…
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
В Казахстане отмечают День отца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]