Детский омбудсмен высказалась о петиции против закона о бытовом насилии

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала в соцсетях основные доводы, изложенные в документе, сообщает Kazpravda.kz
Динара Закиева напомнила на своей странице в Facebook, что петиция против закона о семейно-бытовом насилии появилась на сайте онлайн-петиций.
«Основная мысль автора заключается в том, что этот закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе», – пояснила уполномоченный по правам ребенка.
Детский омбудсмен обратилась к казахстанцам, выступающим против закона о бытовом насилии. Всем, кто против этого закона, она предложила прежде всего его прочитать, прийти помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей, хоть один раз увидеть ежедневную сводку, поговорить с детьми и послушать, через что они прошли, а потом оценить, насколько важным было ужесточить наказание.
«Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи», – продолжила Динара Закиева.
Она подчеркнула, что эти меры направлены на укрепление семьи, улучшение условий их жизни и, соответственно, создание благоприятной среды для ребенка.
«Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по этому закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде чем утверждать, что этот закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь. Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов», – заключила омбудсмен, добавив, что благополучие страны может сложиться только в безопасном обществе.