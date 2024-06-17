Детский омбудсмен высказалась о петиции против закона о бытовом насилии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Динара Закиева напомнила на своей странице в Facebook, что петиция против закона о семейно-бытовом насилии появилась на сайте онлайн-петиций.

«Основная мысль автора заключается в том, что этот закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе», – пояснила уполномоченный по правам ребенка.

Детский омбудсмен обратилась к казахстанцам, выступающим против закона о бытовом насилии. Всем, кто против этого закона, она предложила прежде всего его прочитать, прийти помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей, хоть один раз увидеть ежедневную сводку, поговорить с детьми и послушать, через что они прошли, а потом оценить, насколько важным было ужесточить наказание.

«Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи», – продолжила Динара Закиева.

Она подчеркнула, что эти меры направлены на укрепление семьи, улучшение условий их жизни и, соответственно, создание благоприятной среды для ребенка.