Это было и будет вновь

В экспозиции «Азия Дауы­сы. Возрождение...» представлены работы победителей первого рес­публиканского конкурса детских рисунков «Жас қанат – Дети».

Как отметила организатор выставки – руководитель студии ByArt Ажар Тюлеубаева, этот конкурс объединил 197 художественных школ со всего Казахстана. Его задача состояла в том, чтобы дети узнали об истории «Жас қанат» – детища международного фестиваля «Азия Дауысы».

В адрес студии приходили письма, звонили родители, бабушки, дедушки, которые помогали детям справиться с этим творческим заданием. Юные художники вложили в свои работы фантазию и мастерство. На их рисунках запечатлены звезды эстрады, логотип конкурса в разных интерпретациях, музыкальные инструменты.

После награждения победителей конкурса пришла идея помимо детских работ выставить предметы и вещи, которые связаны с международным фестивалем «Азия Дауысы».

– Надо отдать должное руководителю общественного фонда «Азия Дауысы» Ирине Ковыряко, которая 20 лет хранила значки, первые ручные деревянные сувениры, все оригиналы дипломов, первую программу конкурса 1990 года, флаеры, печатную машинку, виниловые плас­тинки. Этот фестиваль является достойной страницей не только истории Алматы, но и Казахстана. На протяжении 15 лет его участниками были представители около ста стран, – говорит Ажар Тюлеубаева.

Связь поколений показана и через фотоархивы «Азия Дауысы». Посетители внимательно изучают уникальные фотографии, не меньший интерес вызывают работы знаменитых казахстанских художников, когда-то подаренные лично основателю фестиваля Мурату Иргалие­ву, и раритетные вещи из его личного архива.