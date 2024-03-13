«Это не страхование, а дополнительный вид налога» – мажилисмен о работе ФСМС

Мажилис, Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как заявил депутат, в целом работа Фонда ОСМС – это сплошные загадки и одна большая «чёрная дыра»

Фото: obk.kz

На пленарном заседании Мажилиса фракция «Ак жол» выступила против 5-кратного повышения платежей соцмедстрахования. Депутатский запрос зачитал Ержан Бейсенбаев, сообщает Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 1 сентября и на заседании нового правительства 7 февраля подверг критике неэффективную работу системы обязательного медицинского страхования, констатировав «отсутствие страховой модели как таковой». Фракция Демпартии «Ак жол» в своем запросе от 13 апреля 2022 года также поднимала проблему по Фонду медицинского страхования, где вкладчики не могут контролировать свои средства в ФСМС, а понятие «страхование» в названии фонда стало профанацией.

- Между тем, на портале «Открытые НПА» был размещен проект закона об увеличении взносов на ОСМС в 5 раз для граждан, чьи доходы составляют больше 850 тыс. тенге. С 2025 года это затронет 9% от общего количества наемных работников и коснется 502 тыс. человек! - возмутился мажилисмен, отметив, что на онлайн-обсуждение проекта на портале был отведён всего один час.

Он подчеркнул, что даже при этом сотни граждан высказали свое мнение против, а особое возмущение инициатива по увеличению отчислений по ОСМС вызывала у представителей бизнеса.

- Действующая модель медстрахования противоречит всем принципам экономики, не содержит персональной ответственности граждан за своё здоровье и персонализации накоплений на лечение. Получается, что человек обязан платить вне зависимости от того, как он относится к своему здоровью. То есть те, кто не имеет вредных привычек, занимаются спортом и не тратят
свои отчисления на лечение - должны платить столько же, как и те, кто наплевательски относится к своему здоровью, курит, пьет и от этого постоянно тратится на лекарства и врачей, - заявил Ержан Бейсенбаев.

По его словам, понятно, что в отношении престарелых, инвалидов и экстренных случаев должен работать солидарный принцип. Но полноценные люди должны отвечать за своё здоровье. А у каждого плательщика взносов должно быть право самостоятельно распоряжаться своими взносами. Иначе деньги, которые они ежемесячно выплачивают в фонд, при этом не обращаясь за медицинской помощью, уходят на оплату медуслуг третьих лиц, а самим фондом используются бесконтрольно и неизвестно для
вкладчиков.

- По факту это не страхование, а дополнительный вид налога. Но налоги должны использоваться прозрачно, а работа Фонда ОСМС – это сплошные загадки и одна большая «чёрная дыра». В таких условиях увеличивать в 5 раз платежи в фонд, не понимая, как и на что были потрачены предыдущие сотни миллиардов – это слишком дорогое удовольствие для общества и излишняя нагрузка на бизнес.

В связи с вышеизложенным, при реализации поручений главы государства по реформированию системы медицинского страхования, фракция «Ак жол» предлагает: отказаться от повышения платежей в ОСМС; демонополизировать систему медстрахования и ввести рыночные и конкурентные механизмы в данной сфере; персонализировать счета граждан в организациях страхования; выработать методики определения страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого конкретного гражданина; разделить страховую и солидарную часть ОСМС, заключил мажилисмен.

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