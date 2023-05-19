Этот парень верблюда поднимет…

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Алим Анапьянов

Стал известен представитель Алматинской области, который будет защищать честь региона на «Қазақстан барысы» 1 июля в столице нашей страны.

фото Юрия Беккера

Отборочные соревнования под грозным названием «Алатау Арланы», продлившиеся несколько часов на главной площади Конаева, собрали 28 претендентов на два места в сборной области. К состязаниям были допущены лица, достигшие 18 лет и имеющие личный вес более 90 кило­граммов. Участники были поделены на две группы. И согласно «слепому» жребию, представители группы «А» выходили против представителей группы «В». Квалификационные состязания на старте сразу выявили тех, кто способен побороться за самые высокие места. Было жарко как на улице, так и на ковре. Никто не хотел уступать. И все же к концу состязаний определилась четверка палуанов, которая оспаривала денежные призы и «золотой пояс» победителя.

– Как мы и рассчитывали, многие спортсмены приехали сюда не ради забавы, а чтобы стать победителями. Но не всем в спорте улыбается удача. Побеждает самый сильный, самый ловкий и мастеровитый палуан, – отметил главный судья соревнований Капар Рауанов.

Он также отметил четырех полуфиналистов, которые ровно прошли весь путь отбора и в решающих схватках показали свое мастерство. Зрелую борьбу, к примеру, продемонстрировал Ермек Нурболат из Илийского района, у которого собственный вес не превышал 90 кг. Он сумел одолеть борцов, которые превосходили его в весе на 15 и более килограммов. Отдадим должное и представителю Балхашского района Алимжану Жумахметову (вес 100 кг). Все видели, с каким рвением он шел в атаку. И даже получив травму руки, сумел собраться и произвести бросок на последних секундах поединка и выиграть бронзовую медаль. А оппонентом у него как раз выступил Нурболат.

Ну, а победителем турнира стал представитель областного центра Мади Едилбаев. Этот хорошо сложенный парень весит более 140 кг, является мастером спорта не только в национальной казахской борьбе – қазақ күресі, но и в самбо, и дзюдо. Заниматься единоборствами стал еще в школьные годы. И сегодня не представляет своей жизни без спорта. В отборочных соревнованиях «Алатау Арланы» он играю­чи расправлялся с соперниками. И только в финале встретил ожесточенное сопротивление от своего визави, представляющего Енбекшиказахский район. Нургали Жолтаев, который весит 106 килограммов, оказался борцом неуступчивым. Ему было намного тяжелее в квалификации. Но парень, стиснув зубы, шел вперед. И сумел даже выбить из борьбы многих более мощных парней. Болельщики его выход встречали овациями. Нургали понравился им своим бойцовским характером.

Финал получился захватываю­щим. Хотя многие заранее отдали преимущество Едилбаеву, который не только мастеровит, но и потяжелее оппонента более чем на 40 килограммов, но Нургали продержался все пять минут поединка. В одном моменте даже сумел провести прием, но, как показал видеоповтор, бросок был выполнен не по правилам. Потом была дополнительная минута – борьба на поясах (белбеу күрес). На последних секундах Мади Едилбаев сумел поднять и бросить своего оппонента на ковер. Чистая победа! Кто-то из болельщиков за моей спиной с восторгом выпалил: «Этот парень и верблюда поднимет».

Победитель областного первенства не только завоевал почетное звание «Алатау Арланы», но и стал обладателем «золотого пояса», а также награжден денежной премией в размере 5 млн тенге. Солидными денежными вознаграждениями были поощрены также сереб­ряный и бронзовый призеры. Они получили, соответственно, 1 млн тенге и 500 тыс. тенге. А самое главное, финалисты будут отстаивать честь области на республиканских стартах «Казахстан барысы».

После награждения журналис­ты окружили главного триум­фатора соревнований Мади Едилбаева. Вот что он им сказал:

– Не думал, что в финале мой оппонент создаст столько проб­лем. Пришлось применить всю свою силу, мастерство для победы. И моя цель теперь – удачно выступить на республиканских стартах «Қазақстан барысы». В первый раз в 2022 году сделать это не удалось. Выбыл из борьбы во втором круге. Но за год я набрался опыта, проанализировал допущенные ошибки прошлых соревнований и сегодня готов побороться за самые высокие места.

Пожелаем ему удачи!

#Астана #Алматинская область #Қазақстан барысы #представитель

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