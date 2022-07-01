Этот удивительный мир

В галерее историко-культурного центра «Древний Тараз» состоялась выставка работ юных художников.

Авторами 180 живописных и графических произведений стали воспитанники художественной школы «Мерей» областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий «Туған жер». Ребята показали свое умение работать в разных жанрах: от декоративных натюрмортов и классических пейзажей до сложных портретов и композиционных работ, которые выполнены гуашью, акрилом, маслом, тушью, карандашами и акварелью.

Работам юных авторов присущи эмоциональность, искренность и чистота, яркие краски, полет фантазии, а также большой интерес к изучению окружающего мира. Рассматривая картины, можно понять, какие темы и проблемы волнуют школьников, что оставило глубокий след в их памяти.

К примеру, Мэлс Саумен нарисовал представителей животного мира, некогда обитавших на песчаной и гористой территории Великого шелкового пути. Айгерим Жолдас увлекла таинственность и разнообразие космических тел, а через образы солнца, неба, дерева и двух птиц она рассказала о своем понимании счастья. Сафинур Ергеш делится красотой морского пейзажа в свете многочисленных звезд, а Томирис Рыс­калиеву впечатлил образ волка, силуэт которого она изобразила на фоне полной луны.

Ерсултана Жумагула тревожат вопросы экологии. …Из сгоревшего леса к реке вышел тигр, чтобы утолить жажду. И в отражении воды показана картина, которая была вокруг совсем недавно, – зеленая трава и ветвистые деревья.

Стройные вечнозеленые ели, горные вершины, утопающие в снегу, павлины и бродячие собаки, корабли, сверкающие парусами в вечернем зареве солнца, вид из окна на крыши городских домов… Каждый зритель найдет работу по душе.

– Выставка получилась разноплановой и интересной. Многие работы выполнены на весьма высоком уровне. Как художнику, мне понравилось многое, но особенно отмечу графику, в частности, порт­реты и иллюстрации с животными в анимационном стиле, – поделился впечатлениями директор школы искусств № 1 Жуалынского района Канат Муратаев.

На выставке зрители увидели результат упорного труда и творческого поиска более 50 учащихся в возрасте от 8 до 17 лет и их наставника – члена Союза художников Казахстана Серижана Сагындыкова.

По его словам, задача педагогов – не только учить ребят рисовать, но и передавать знания в области искусства, накопленные зарубежными и отечественными предшественниками, современными мастерами. Получив информацию о традициях изобразительного искусства, в том числе и народных, юные художники переосмысливают их, адаптируют к настоящему, ищут свой стиль, язык, образы.

Среди воспитанников школы немало победителей и призеров международных и республиканских конкурсов. В прошлом году шесть выпускников поступили в вузы на творческие специальности по образовательным грантам. Мечтают заниматься творчеством профессионально и другие выпускники и учащиеся. Возможно, скоро они сумеют заявить о себе.