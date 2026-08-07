Эволюция сцены: какие группы повлияли на музыкальный ландшафт Казахстана

Когда-то они заставляли подростков собираться у кассетных магнитофонов во дворах, затем покоряли телеэфиры, а сегодня собирают миллионы просмотров в Интернете. Казахстанские герл- и бойз-бэнды стали не просто музыкальным явлением, а точным отражением своего времени.

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По их творчеству можно проследить, как менялись вкусы молодежи и формировалась независимая отечественная поп-культура. В связи с растущим трендом на ностальгию корреспондент Kazpravda.kz вспомнила наиболее яркие музыкальные коллективы, которые оставили глубокий след в сердцах меломанов нескольких поколений.

Сегодня молодежь спорит о концептуальных клипах Ninety One или новых Q-pop-айдолах, а поколение миллениалов с ностальгией вспоминает золотые хиты КешYOU и ORDA. Но история казахстанских музыкальных групп началась задолго до появления YouTube, TikTok и стриминговых сервисов.

Первые шаги

В начале 90-х годов казахстанская эстрада формировалась практически с нуля. Музыкальный рынок только зарождался: большинство артистов пробивались самостоятельно, а индустрии продюсерских центров еще не существовало.

Одними из первых ласточек нового эстрадного формата стали женские коллективы. Зрителям ярко запомнились группа «Дауыс International» и проект «Рахат-Лукум», который по праву считается одним из первых отечественных герл-бэндов. Девушки стремились совместить модное западное поп-звучание с местным колоритом. По нынешним меркам их выступления выглядели скромно: простые костюмы, минимум световых эффектов, незамысловатые сюжеты клипов. Однако именно они заложили основу новой культуры, где важными стали не только вокальные данные, но и сценический образ, пластика и умение работать с визуалом.

Параллельно гремела группа A'Studio. Хотя коллектив, выросший из советского ансамбля «Алма-Ата», нельзя назвать бойз-бэндом в классическом понимании, его роль неоценима. После оглушительного успеха песен «Джулия», «Нелюбимая» и «Солдат любви» A'Studio доказали главное: казахстанские музыканты способны задавать тренды и на равных конкурировать с крупнейшими звездами СНГ.

Эпоха матриархата и романтики: феномен КешYOU

Настоящий бум герл-бэндов пришелся на середину и конец 2000-х годов. Пожалуй, в истории казахстанской поп-культуры нет другой женской группы, оказавшей столь же мощное влияние, как КешYOU.

Проект, созданный продюсером Баян Алагузовой, быстро превратился в настоящую фабрику звезд. У коллектива не было единого «золотого состава» — участницы регулярно менялись, но именно эта текучесть позволила бренду прожить гораздо дольше большинства аналогичных проектов. Школу КешYOU прошли Жанар Дугалова, Камшат Жолдыбаева, Балжан Бидаш, Акбота Сейтмагамбет и многие другие певицы, которые впоследствии построили успешные сольные карьеры.

Их хиты «Ризамын», «Асыл жарым», «Ауылым» и «Қалай?» звучали везде: на свадьбах, школьных дискотеках и из окон автомобилей. Девушки задавали моду на одинаковые сценические костюмы, яркий макияж и синхронную хореографию. Во многом КешYOU адаптировали формулу британских Spice Girls под казахстанские реалии: разные типажи и характеры сливались в единую команду, за эволюцией которой страна следила годами.

Мужской ответ: стиль, вокал и живой звук

Если герл-бэнды сравнительно быстро нашли свою массовую аудиторию, то мужским коллективам приходилось сложнее — им нужно было выделяться.

Одним из самых стильных проектов стала группа ORDA. В отличие от многих коллег по цеху, братья Беделхан и Оразбековы сделали ставку на качественный R&B, сложные вокальные партии и современную хореографию. Композиции «Жауап бер», «Қайда?» и «Сен» стали безоговорочными хитами. В творчестве ORDA удачно сплелись романтическая лирика, западный грув и национальные мотивы. Знаковым моментом стало то, что лидер коллектива Ерболат Беделхан спустя годы сам станет продюсером и совершит главную революцию на отечественной сцене.

Свое уверенное место под софитами заняли Rin'Go, «101». Успешно представляя Казахстан на международных фестивалях, они доказали, что качественный бойз-бэнд востребован не только у подростков, но и у взрослой аудитории.

Брутальные парни из группы «All Dавай» завоевывали сердца девушек танцевальными треками. Главными хитами легендарного казахстанского бойз-бенда «All Давай» считаются романтические композиции «Без тебя» и «Жаным», ставшие медляками эпохи двухтысячных. Популярность группе также принесли треки «Раз на раз», «Алматы-Дубай», «SMS-любовь» и совместная работа «Это любовь», а также песни на казахском языке, такие как «Күт мені», «Айтшы жаным» и «Алга, Казахстан!».

Революция Q-pop: пять парней, изменивших правила игры

Осенью 2015 года на YouTube появился клип «Айыптама» группы Ninety One, разделивший историю казахстанской музыки на «до» и «после».

Реакция общества была взрывной и полярной. Парни с цветными волосами, серьгами, дерзким стилем и сложной хореографией стали шоком для консервативной части публики. Концерты отменялись, в обществе вспыхивали горячие споры, а соцсети превратились в поле битвы сторонников и хейтеров.

Но именно этот скандал послужил катализатором новой эпохи. Ninety One создали Q-pop (Qazaq pop) — локальную адаптацию азиатской поп-культуры. Треки «Айыптама», «Ah! Yah! Mah!», «Su asty», «E.Yeah» и «Bari Biled» стали гимнами нового поколения. Главным достижением Ninety One стали не просто миллионы просмотров. Они доказали, что современная модная музыка на казахском языке может быть коммерчески сверхуспешной.

На волне их триумфа индустрия пополнилась новыми дерзкими проектами: Mad Men, Newton, Crystalz, Moonlight, Renzo и Alpha.

От телевизора к экрану смартфона

За три десятилетия кардинально изменилась не только музыка, но и пути доставки ее слушателю. Если в нулевых популярность ковалась в ротациях на музыкальных каналах и долгих гастрольных турах, то сегодня судьбу группы может решить один удачный звук в TikTok.

Изменились и требования к артистам. Современный участник герл- или бойз-бэнда — это айдол формата «360 градусов»: певец, танцор, инфлюенсер, герой подкастов и реалити-шоу. Фанатам уже недостаточно просто слушать музыку — они хотят наблюдать за жизнью своих кумиров в режиме реального времени.

Больше, чем просто музыка

История казахстанских музыкальных групп — это летопись взросления всего отечественного шоу-бизнеса.

От первых робких попыток собрать молодежные коллективы в 1990-х до создания мощной индустрии Q-pop прошло всего тридцать лет. За это время казахстанская сцена перестала опираться исключительно на зарубежные шаблоны и научилась говорить с аудиторией на своем, уникальном языке. Песни сменяют друг друга, тренды уходят, но желание молодежи объединяться, искать новое звучание и отражать дух своего времени остается неизменным.