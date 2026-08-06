Испанская газета посвятила большой материал Димашу

Отдельное внимание печатное издание El Mundo уделяет местному сообществу Dears
Имя Димаша Кудайбергена вновь появилось на страницах испанской прессы. Одна из крупнейших национальных газет страны El Mundo разместила фотографию артиста на обложке нового выпуска и опубликовала развернутый материал, посвященный его творческому пути и феномену международной популярности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com
Автор публикации, журналист Ракель Р. Инсертис, побеседовала с участниками официального испанского фан-клуба Димаша — Марией Хосе, Кристиной, Льюисой и Агустином. Через их истории издание рассказывает о том, как творчество казахстанского исполнителя объединило людей разных возрастов и профессий, вдохновило их на путешествия по миру и познакомило с культурой Казахстана.
В статье прослеживается творческий путь Димаша — от первых музыкальных успехов и победы в китайском шоу Singer 2017 до мирового признания. Газета отмечает уникальный вокальный диапазон артиста, его способность свободно работать в самых разных музыкальных жанрах и постоянно растущую международную аудиторию поклонников.
Отдельное внимание El Mundo уделяет испанскому сообществу Dears. По данным издания, официальный фан-клуб объединяет сотни поклонников, а интернет-сообщество насчитывает около 18 тысяч участников. Многие из них регулярно посещают концерты Димаша в разных странах, называя такие поездки «туризмом Димаша».
Также в публикации рассказывается о документальном фильме «Al compás de su voz» («В ритме его голоса») режиссера Давида Коллантеса, посвященном испанским поклонникам артиста. Фильм показывает, как музыка Димаша объединила людей из разных стран и стала важной частью их жизни. Премьера картины запланирована на сентябрь.