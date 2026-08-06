Испанская газета посвятила большой материал Димашу

Фото: Dimashnews.com

Имя Димаша Кудайбергена вновь появилось на страницах испанской прессы. Одна из крупнейших национальных газет страны El Mundo разместила фотографию артиста на обложке нового выпуска и опубликовала развернутый материал, посвященный его творческому пути и феномену международной популярности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Автор публикации, журналист Ракель Р. Инсертис, побеседовала с участниками официального испанского фан-клуба Димаша — Марией Хосе, Кристиной, Льюисой и Агустином. Через их истории издание рассказывает о том, как творчество казахстанского исполнителя объединило людей разных возрастов и профессий, вдохновило их на путешествия по миру и познакомило с культурой Казахстана.

В статье прослеживается творческий путь Димаша — от первых музыкальных успехов и победы в китайском шоу Singer 2017 до мирового признания. Газета отмечает уникальный вокальный диапазон артиста, его способность свободно работать в самых разных музыкальных жанрах и постоянно растущую международную аудиторию поклонников.

Отдельное внимание El Mundo уделяет испанскому сообществу Dears. По данным издания, официальный фан-клуб объединяет сотни поклонников, а интернет-сообщество насчитывает около 18 тысяч участников. Многие из них регулярно посещают концерты Димаша в разных странах, называя такие поездки «туризмом Димаша».

Также в публикации рассказывается о документальном фильме «Al compás de su voz» («В ритме его голоса») режиссера Давида Коллантеса, посвященном испанским поклонникам артиста. Фильм показывает, как музыка Димаша объединила людей из разных стран и стала важной частью их жизни. Премьера картины запланирована на сентябрь.