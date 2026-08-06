Свадьба века: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на Мадейре

Совсем скоро суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес официально свяжут свои судьбы. Торжество обещает стать самым громким событием года в мире спорта и шоу-бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как стало известно, венчание состоится в Кафедральном соборе Фуншала, одном из старейших храмов Мадейры, а сам банкет пройдет в роскошном Savoy Palace, где для гостей будут закрыты два этажа и несколько барных зон.

Список приглашённых впечатляет. Среди гостей будут звезды спорта и шоу-бизнеса, а именно, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк, Трэвис Скотт. Также среди приглашеных Вин Дизель, Пирс Морган.

Бюджет мероприятия оценивается в десятки миллионов долларов. Кейтеринг обеспечат мишленовские повара, меню объединит португальские и испанские традиции. Декор — тысячи живых цветов из Нидерландов, уникальное освещение и сцена для мировых артистов.

Джорджина заказала три платья у ведущих модных домов — для венчания, банкета и вечеринки.

Также стало известно, что воздушное пространство над островом будет перекрыто для защиты от папарацци. Охрану обеспечат лучшие частные службы безопасности.

История любви пары началась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде. Предложение Роналду сделал в августе 2025 года — ночью, в присутствии детей. Кольцо с овальным бриллиантом весом до 37 карат оценивается в $3–5 млн.

Свадьба Роналду и Родригес станет не просто семейным праздником, а настоящим культурным событием, которое объединит спорт, музыку и кино в одном грандиозном торжестве.

Пара воспитывает пятерых детей. Кристиану-младший — старший сын футболиста, родился в 2010 году от суррогатной матери. Алана Мартина — родилась в 2017 году, дочь Джорджины и Криштиану. Ева и Матео — близнецы, рождённые суррогатной матерью в 2017 году. Также в 2022 году Джорджина родила девочку Беллу Эсмеральду, а её брат-близнец скончался вскоре после рождения.

В январе 2017 года пара впервые появилась вместе на церемонии The Best FIFA Football Awards в Цюрихе, где Джорджина сопровождала Роналду и его старшего сына. Весной 2017 года они официально подтвердили отношения в Instagram. С этого момента Джорджина стала постоянной спутницей футболиста на красных дорожках и спортивных мероприятиях.