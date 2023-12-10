Европейский Оскар: стали известны победители

Lifestyle
39
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Французский судебный триллер "Анатомия падения" завоевал пять наград Европейской кинопремии, передает Kazpravda.kz

Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Судебная драма "Анатомия падения" французской постановщицы Жюстин Трие победила сразу в нескольких номинациях при вручении Европейских кинопремий в Берлине в субботу, 9 декабря. Среди прочего, лента удостоена награды как лучший европейский фильм, а также за режиссуру, сценарий и монтаж, сообщает Дойче Велле.

Немецкая актриса Сандра Хюллер получила премию за лучшую женскую роль, исполненную в "Анатомии падения" - она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Хюллер была номинирована на Европейскую кинопремию также и за роль в фильме "Зона интересов", рассказывающего о жизни коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса и его семьи.

Сыгравший в "Зоне интересов" самого Хёсса немецкий актер Кристиан Фридель также выдвигался на премию как лучший актер. Однако победил в этой номинации датчанин Мадс Миккельсен за роль в фильме "Меч короля", а британская актриса Ванесса Редгрейв удостоена награды за вклад в киноискусство.

Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте "Сестринство бани по-черному" (режиссер Анна Хинтс). В номинации "Лучший анимационный фильм" победили "Мечты робота" Пабло Бергера, а в категории "Лучший короткометражный фильм" - "Hardly Working" австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.

Приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci) достался британской драме "How to have Sex" (режиссер Молли Мэннинг Уокер).

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 членов академии.

#кино #Европейская кинопремия

Популярное

Все
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию
Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд
О погоде на воскресенье рассказали синоптики
Фламинго задержались с отлётом в Мангистау
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году
Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Несколько микрорайонов Актау остались без тепла
Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау
Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП
Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
Близкие по духу и системе ценностей
В английской Премьер-лиге сменился лидер
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Кукуруза может стать «свинцовой»
Производство сахара в РК упало почти на треть
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Зима вступила в свои права в Казахстане
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Обновленный Rolls-Royce Cullinan раскрыт до премьеры
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
13 редких серебряных монет возрастом в тысячу лет нашли в П…
А вы пробовали «маатьесхарен»?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]