Европейский Оскар: стали известны победители

Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Судебная драма "Анатомия падения" французской постановщицы Жюстин Трие победила сразу в нескольких номинациях при вручении Европейских кинопремий в Берлине в субботу, 9 декабря. Среди прочего, лента удостоена награды как лучший европейский фильм, а также за режиссуру, сценарий и монтаж, сообщает Дойче Велле.

Немецкая актриса Сандра Хюллер получила премию за лучшую женскую роль, исполненную в "Анатомии падения" - она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Хюллер была номинирована на Европейскую кинопремию также и за роль в фильме "Зона интересов", рассказывающего о жизни коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса и его семьи.

Сыгравший в "Зоне интересов" самого Хёсса немецкий актер Кристиан Фридель также выдвигался на премию как лучший актер. Однако победил в этой номинации датчанин Мадс Миккельсен за роль в фильме "Меч короля", а британская актриса Ванесса Редгрейв удостоена награды за вклад в киноискусство.

Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте "Сестринство бани по-черному" (режиссер Анна Хинтс). В номинации "Лучший анимационный фильм" победили "Мечты робота" Пабло Бергера, а в категории "Лучший короткометражный фильм" - "Hardly Working" австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.

Приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci) достался британской драме "How to have Sex" (режиссер Молли Мэннинг Уокер).

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 членов академии.