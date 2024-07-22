Начинающим грибникам рассказали о пяти правилах «охоты»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сезон грибов в национальном парке начинается с середины лета и длится до середины осени.

«В этом году благодаря прошедшим дождям леса изобилуют грибами. Съедобных грибов на территории парка достаточно много, особым спросом пользуются белый гриб (боровик), подберезовик, подосиновик (красноголовик), масленок, моховик, шампиньон, опенок, лисичка, сыроежка, рыжик, груздь. Грибы содержат белки, жиры и различные полезные для человека минеральные соли и фосфорную кислоту, витамины А, В1, В2, С, D, PP1», - написали сотрудники парка в Instagram.

Они привели правила «грибной охоты»:

• Одежда должна быть достаточно теплая, удобная и легкая. Все части тела человека и голова должны быть закрыты. Так защищаются от насекомых, в том числе клещей.

• Грибник должен быть осторожен и внимателен, чтобы в корзину не попали ядовитые представители грибного царства. Поэтому применяется главное правило грибника: не уверен – не бери!

• Одиночные грибы во время сбора желательно выкручивать. Если грибы растут группами, их срезают.

• При входе в лес желательно вооружиться «палочкой-искалочкой», чтобы не повредить и не погубить грибницу. Лесную подстилку, из которой вырастают грибы, разрушать нельзя.

• Если вы отправляетесь по грибы впервые или имеете малый опыт сбора грибов, то лучше это сделать в сопровождении опытного грибника, знакомого вам лично. Такой человек убережет от ошибок в лесу и подскажет, как правильно приготовить собранный лесной урожай.