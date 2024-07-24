В «Симпсонах» обнаружили пророчество об исходе выборов в США

В мультсериале «Симпсоны» нашлось предсказание победы Харрис на выборах в США

Фото: tiktok

В одной из серий известного мультсериала «Симпсоны» предсказали победу Камалы Харрис на выборах США. На это обратил внимание CNN, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

В эпизоде под названием «Барт в будущем», который вышел в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом США. При этом ее одежда совпадает с образом Камалы Харрис на инаугурации в 2021 году — тот же фиолетовый пиджак и большие белые бусы.

«Я горжусь быть частью «предсказаний» Симпсонов», — прокомментировал сходство исполнительный продюсер мультсериала Альфред Джин на своей странице в соцсети X.

Это не первый случай, когда сериал «предсказывает» будущее: в частности, создатели мультсериала показали президента Трампа, смарт-часы, еду, напечатанную на 3D-принтере.

«Симпсоны» появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.