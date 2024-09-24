Ей все не эдак, все не так

Понять мать женившегося сына, безусловно, можно. Она ведь столько труда и любви вложила в свое дитя, а тут пришла Она и делает все по-своему.

– Я воспитывала в нем порядочность, заботливость и отзывчивость. Водила его по разным секциям и кружкам. Хотела, чтобы и как мужчина он вырос стойким и сильным, и женщине, если что, по хозяйству мог бы помочь. Но все ей не эдак, все не так, – жаловалась мне как-то родственница на сноху.

У той же – своя правда. И сочувствия она тоже заслуживает. Бегает сын к матери, да и вторит ее нравоу­чениям: как ремонт надо делать, какую мебель купить, где одежду брать, что есть...

А мужчина тот мечется и не знает, как разрешить затянувшийся спор. То ли уйти от матери навсегда, то ли пожертвовать семейным благополучием.

К слову, психологи чаще всего советуют выбрать жену. Вроде как в жизни мужчины только супруга должна быть в приоритете. Но ведь и от мамы нельзя отворачиваться насовсем.

Прошло уже 20 лет, как я сама вышла замуж. И вот уже 20 лет мы со свекровью делим одну жилплощадь. Наверное, для кого-то в этом нет ничего удивительного: как-никак единственный сын у мамы. Но для выросшей на севере келин со своим пониманием традиционного уклада семейной жизни привыкание к чужой тогда еще женщине давалось непросто. Да и подружки все подливали масла в огонь. Мол, «я бы давно уже…», «да как ты терпишь…».

Не раздражаться вначале было практически невозможно. Причем непонимание было взаимным. Ее из себя выводила нерасторопность невестки, меня – постоянный контроль. Мама супруга, в общем-то тоже из северянок, но, видимо, и ее подруги «заботились» о новоявленной свекрови, раздавая советы о том, чего нельзя допускать в отношениях со снохой.

Словом, понадобился не один год, чтобы мы поняли, что делить нам нечего. И больше того, все чаще теперь я замечаю, что в каких-то воп­росах мы даже стали единомышленниками. А знаете, в чем секрет? Мы обе «выросли», и каждая научилась ставить себя на место другой. Я, кстати, в планах на перспективу буду дважды свекровью, и, как мне кажется, неплохой. Может быть, потому что знаю, как же непросто моей келин.

В этом, наверное, и состоит муд­рость народной традиции совместного проживания в одном доме родителей и их уже взрослых детей. Невестки вникают в ведение дел по хозяйству, а матери сыновей, вспоминая себя в их годы, стараются с пониманием относиться к келин. Ведь, согласитесь, не страшно помочь молодой женщине по хозяйству или с детьми, и также не страшно прислушаться к маме любимого человека без возражений и скрытого недовольства. Страшнее, когда чья-то дочь не получает поддержки в родительском доме мужа, а мать последнего понимает, что «благодаря» снохе уже раздражает любимого сына.