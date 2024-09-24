Ей все не эдак, все не так
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Уж сколько фильмов сняли про отношения между невесткой и свекровью, сколько забавных видеороликов «разгулялось» в Сети, а тема по-прежнему актуальна. Ибо когда в семье начинают делить очаг две женщины с разным мировоззрением, еще и не готовые уступать друг другу, ситуация в одной маленькой ячейке общества может накалиться до предела. И, к сожалению, часто разумным выходом из ситуации становится бракоразводный процесс. Но этого ли так хотят все свекрови и их молодые невестки?