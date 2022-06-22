Эй вы, там, на воде!

Ежегодно летний зной буквально выталкивает взрослых и детей из душных квартир к пляжам и водоемам. Последние не всегда бывают оборудованы и предназначены для купания. Отсюда – трагедии на воде.

Регулярно спасатели предуп­реждают казахстанцев о правилах безопасности на воде, просят не купаться в не предназначенных для этого местах. К сожалению, безответственность, а порой и чрезмерная самоуверенность приводят к печальным последствиям. Самое страшное – тонут дети. С начала этого года из-за несоблюдения правил поведения на воде погиб 81 человек, 32 из них – несовершеннолетние.

– Недавно в Карагандинской области утонули две девочки, – говорил на брифинге в СЦК председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков. – Оказалось, что две семьи отдыхали возле необорудованного для купания водоема. В Атырауской области, на реке Жайык (Урал), родители потеряли из виду ребенка. Тело девочки до сих пор не найдено. Нужно понимать: главный спасатель – ответственное отношение как к своей безопасности, так и близких.

Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками центральных госорганов и акиматов организовывают и реализуют комплекс­ную профилактическую работу. С января этого года спасено 50 людей, в том числе 10 детей, а с начала купального сезона – 7 человек, один из которых – ребенок. Гибель людей уменьшилась на 35,2%, а детей – в два раза.

– На сегодня в Казахстане насчи­тывается 497 разрешенных мест для купания, – добавил спикер. – Спасательными подраз­делениями Министерства по ЧС контролируются 125 участков наиболее используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу 493 спасателя.

В Казахстане более 50 тысяч водоемов, и понятно, что прис­тавить к каждому месту по сотруднику МЧС нереально. Тем не менее для увеличения охвата водных акваторий и обеспечения безопасности граждан на опас­ных и неохраняемых участках водоемов с началом купального сезона дополнительно выставлены 55 мобильных спасательных постов МЧС. По словам Бауыржана Сыздыкова, руководством ведомства проводится соответствующая работа по улучшению условий труда, дабы повысить престиж сотрудников гражданской защиты.

Представитель МЧС также уточнил, что тех, кто нарушает правила купания или нормы поведения в общественных местах, привлекают к административной ответственности по четырем статьям КоАП: «Нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде купания, катания на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах» (статья 364), «Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность» (статья 440); «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния» (статья 412) и «Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном, в том числе маломерным судном, лицом, не имеющим права управления» (статья 582).

– Статья 412 находится в компетенции органов гражданской защиты, и, замечу, там нет понятия «предупреждение», – пояснил спикер, – она влечет штраф, к примеру, на физических лиц в размере 7 МРП (более 21 тысячи тенге. – Прим. ред.).

В завершение он напомнил о правилах безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых; не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»; не купаться в состоянии алкогольного опьянения; не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам; не нырять в непроверенных и необорудованных местах; не плавать на предметах, не предназначенных для этого; не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений других предметов), а также сооружений, не приспособленных для данных целей.