Ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах – Смаилов

По его мнению, формальный подход не позволяет улучшать качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах.

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Оперативно разработать и утвердить стандарты требования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования, а также до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах поручил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Смаилов раскритиковал процесс модернизации школ на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы Главы государства. Он заявил, что многие дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию. Особенно острая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях.

«В сельских школах из-за нехватки оснащенных кабинетов многие лабораторные и практические работы по физике, химии, биологии не проводятся на должном уровне. Такие школы непривлекательны ни для педагогов, ни для учащихся», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, для улучшения ситуации и снижения разрыва в качестве знаний между селом и городом необходимо ежегодно модернизировать по 1000 школ. Однако Министерством просвещения не обеспечена необходимая координация по решению данных задач на местах.

«Не утверждены четкие стандартизированные требования к модернизации школ. Каждая школа трактует модернизацию по-своему, как ей удобно. Вместо комплексного обновления школы отчитываются только по одному или двум видам работ: текущий ремонт, обновление столовой или библиотеки. Побелили стены – модернизация проведена, можно отчитываться. В итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах», — указал Премьер-Министр.

Как отметил глава Правительства, такой формальный подход не позволяет улучшать качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах. Он отметил такое же безответственное отношение в части оснащения объектов образования оборудованием безопасности.

«Согласно требованиям безопасности, срок хранения информации с видеокамер должен составлять не менее 30 дней, однако не во всех учреждениях это выполняется. Не ведется на постоянной основе мониторинг соблюдения требований безопасности со стороны Минпросвещения и МВД. В результате нет порядка в системе учета камер, турникетов, тревожных кнопок и их подключения к центрам оперативного управления», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение Премьер-Министр поручил оперативно разработать и утвердить стандарты требования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования, а также до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах.

«Надо четко определить количество школ, не подлежащих подключению к центрам оперативного управления, и проработать механизм контроля безопасности в них. Тему подготовки к началу учебного года, в том числе и все эти вопросы, мы рассмотрим в ближайшее время на заседании Правительства», – подытожил Алихан Смаилов.