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Аяжан Газиз

Спикер Сената ознакомился с деятельностью Национального космического центра

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Маулен Ашимбаев с группой депутатов ознакомился с работой сборочно-испытательного комплекса по производству космических аппаратов. В ходе заседания по вопросам развития космической отрасли были обсуждены ход реализации проектов и перспективы их развития, сообщила пресс-служба Сената.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, для Казахстана развитие космической отрасли – это стратегическая необходимость для обеспечения национального суверенитета и безопасности. Поэтому Глава государства уделяет приоритетное внимание этому направлению.

– Для совершенствования работы в космической сфере особое внимание необходимо уделить решению проблемы нехватки кадров, повышению качества образования, развитию национальной спутниковой программы, коммерциализации проектов и другим важным вопросам, – отметил спикер Сената.

О перспективах развития космической отрасли гостям рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, а вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков в свою очередь проинформировал депутатов о планах и проектах Национального косми­ческого центра на предстоящий период. О пусковых услугах и перспективах развития космодрома «Байконур» рассказал председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек ­Оралмагамбетов. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы космической системы дистанционного зондирования Земли и спутниковой связи и вещания.

Депутаты также посетили участки сборочно-испытательного комплекса по производству космических аппаратов, таких как акустическая камера для проведения испытания спутника, камера электромагнитной совместимости, малая и большая термовакуумная камера, и приняли участие в презентации производства спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли.

#Сенат #Маулен Ашимбаев

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