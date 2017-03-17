Жиенбай Орынбаев творит в различных жанрах, но предпочтение отдает пейзажу, а тема Родины – главная в его творчестве. Как отмечают искусствоведы, полотна этого художника привлекательны искренностью и теплотой, любовью к родной земле. На картинах Орынбаева не увидишь шумных и суетливых мегаполисов. Мир его полотен живет в гармонии с природой, в тишине сельского бытия, обозначенного маленькими уютными деревенскими домиками в узоре сплетений деревьев, земли, неба, гор и рек. И каждая из картин приглашает задуматься о смысле земного бытия, вновь вспомнить историю своего народа, поразмышлять о тонких связующих нитях между прошлым и настоящим. Так, его «Дорога в аул» передает ностальгию автора по родному аулу, очарование его природы, неразрывную связь с родной землей.

Жиенбай Орынбаев – член Союза художников Казахстана, с 1995 года – активный участник выставок в Средне-Азиатском регионе, на счету этого автора и несколько персональных выставок. Творческую деятельность совмещает с преподавательской: преподает художественные дисциплины в Школе изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева.

Айжан Баирова пошла по стопам отца. Окончив южно-казахстанский колледж искусств и дизайна им. А. Кас­теева, она продолжает учебу на художественно-графическом факультете Шымкентского пединститута. Начинаю­щая художница находится в поиске собственного стиля, проявляя себя как в классической манере исполнения, так и в традициях авангардной живописи. Работает она преимущественно акварелью и акрилом, любит рисовать цветы, которые украсили их «Фамильный ноктюрн».