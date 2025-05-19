Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После выхода клипа «Тау ішінде» к фанатам всемирно известного казахстанского певца снова обратились в соцсетях.

«Дорогие друзья! Рады сообщить, что 4 июня, сразу после выступления на концерте Лары Фабиан в качестве специального гостя, Димаш Кудайберген в Лондоне проведет встречу с поклонниками. Фан-встреча «D & Dears» пройдет в Hilton London Wembley, Grand Ballroom. Начало в 18.00 по местному времени. Количество билетов ограничено. До встречи в Лондоне, друзья!» — сказано в посте.

Напомним, с 27 мая в кинотеатрах выйдет шоу Stranger, которое осенью прошло в Астане. Впервые в нашей стране концерт будет показан на большом экране с объемным звуком 5.1. Ранее в соцсетях Димаш Кудайберген рассказал о подготовке к фан-встрече, которая пройдет 26 мая в Алматы. Мероприятие с участием поклонников казахстанского артиста Dears приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года.

Меломаны находятся в предвкушении долгожданного выступления исполнителя хитов «Любовь уставших лебедей», «Я скучаю по тебе», «Дайдидау» на родине.