«Тау ішінде»: Димаш объявил дату выхода нового клипа

Звезды,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Всемирно известный казахстанский певец также предложил поклонникам принять участие в челлендже, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Друзья! 15 мая в 20:00 (Астана) на моём YouTube выйдет клип «Тау ішінде»! В честь премьеры — челлендж: самое просматриваемое и интересное видео на трек получит большой приз — поездку на мой сольный концерт на ваш выбор в Барселону, Берлину Лондон или Ригу. Перелет и проживание включены. Итоги — 26 мая на фан-встрече в Алматы.Удачи и вдохновения!» — заключил артист.

В соцсетях исполнитель хитов «Любовь уставших лебедей», «Я скучаю по тебе» написал, что согласно условиям, необходимо снять трицатисекундное видео и опубликовать его в TikTok или Instagram с хэштегом Tauishindechallenge.
Челлендж в связи с премьерой песни продлится с 8 до 25 мая.

За короткое время пост сообрал большое количество комментариев и лайков. 

- «Замечательный и чудесный приз, об этом многие мечтаю побывать на концерте любимого артиста!».

-«Ого, заинтриговал, удачи дорогим!», 

- «У Dears фантазиям нет предела! Дерзайте!» — пишут фолловеры. 

Напомним, с 27 мая в кинотеатрах выйдет шоу Stranger, которое осенью прошло в Астане. Впервые в нашей стране концерт будет показан на большом экране с объемным звуком 5.1. 

Меломаны находятся в предвкушении долгожданного выступления кумира на родине.

 

#Димаш Кудайберген #дата #клип #«Тау ішінде»

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