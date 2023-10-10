Фантастика – основа реальности

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Сергей Наговицын

В Алматы в понедельник начала работу VI Международная школа по физике высоких энергий, ускорительной технике, ядерной и радиационной физике, радиационной технологии в медицине и промышленности.

За шесть дней работы школы ведущим ученым, экспертам и представителям государственных органов предстоит обсудить широкий круг вопросов, в том числе связанных с динамичным развитием высоких технологий Казахстана и укреплением отечест­венного научного потенциала.

– Депутаты Парламента Респуб­лики Казахстан считают важным развитие отечественных ядерных технологий и поддерживают внед­рение новых наукоемких инноваций, тем более что у нас для этого имеются все возможности, – подчеркнула в своем выступлении депутат Сената Парламента ­Айнур Аргынбекова. – С удовлетворением отмечу, что в основе ваших дискуссий лежит серьезная аналити­ческая и исследовательская работа. Такой фундаментальный подход сегодня позволяет объединить академи­ческое сообщество вокруг больших и важных целей, сосредоточить усилия на реализации наиболее перспективных программ и инициатив, способных обеспечить технологическое лидерство нашей страны и ее равноправное участие в глобальном научном процессе. Рассчитываю, что международная школа останется традиционной и будет способствовать повышению эффективности научных исследований в интересах страны и ее граж­дан, а также послужит дальнейшему укреплению интеграционных связей в области науки и техники нашей страны, повышению имид­жа Казахстана в международном научном и образовательном пространствах, внесет весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров.

В работе школы принимают участие более 50 ученых и специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в их числе США, Германия, Азербайджан, Италия, Кыргызстан и другие. Также на мероприятие приглашены ведущие эксперты в области атомной физики, физики ускорителей, которые способны доказать, в чем плюсы и выгоды мирного использования атомной энергии. В частности, с экспертной точки зрения могут объективно показать целесообразность строи­тельства АЭС в Казахстане.

– В изучении и использовании мирного атома достаточно много направлений. Еще когда академик К. Сатпаев писал И. Курчатову о необходимости открытия института ядерной физики, он отмечал, что это нужно в первую очередь промышленности, сельскому хозяйст­ву и медицине, – рассказывает генеральный директор Института ядерной физики, д. ф.-м. н., академик КазНАЕН Саябек Сахиев. – Конечно, атомная генерация в этом перечне имеет особый статус. Потому что выработка дешевой атомной энергии позволяет существенно сократить затраты экономики и направить сэкономленные средства на другие, не менее значимые стратегические нужды страны. Задача ученых сделать этот процесс максимально экологичным и безопасным.

В этом году Казахстанский институт ядерной физики и всемирно известный научный центр CERN подписали в Женеве дополнение к меморандуму о взаимопонимании и коллаборации NA62. Данный научный проект по ядерным исследованиям проводит серию высокоточных экспериментов в области «науки хаоса». Сотрудничество нашей страны с CERN началось в 2010 году. У Казахстана уже было несколько попыток по присоединению к экспериментам CERN. И лишь последняя, третья из них, оказалась удачной.

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