По словам специалистов, этот проект направлен на развитие внутреннего туризма и повышение экологической осведомлённости населения

В селе Тениз Курмангазинского района 26 июля стартует масштабный культурно-туристический фестиваль лотосов, сообщает Kazpravda.kz

По информации областного акимата, в рамках праздника планируется установка 15 юрт, проведение концертных программ, театрализованных представлений, мастер-классов по народным ремеслам, выставок и национальных игр - все на основе традиционной культуры и обычаев казахского народа.

Параллельно ведутся работы по благоустройству прибрежной зоны, откуда осуществляется водное сообщение до природной зоны произрастания лотосов. Частная компания, выигравшая тендер, уже приступила к строительству автостоянки и пристани для лодок, монтажу освещения и обеспечению безопасности.

Кроме того, для туристов предусмотрена специальная смотровая площадка, с которой можно полюбоваться цветущими лотосами.

Стоит отметить, что в разгар лета ежедневно сотни туристов приезжают на лотосовые поля, которые занимают более 5 тысяч гектаров в устье рек Кигаш и Шора. Чтобы увидеть лотосы, туристам предоставляется возможность воспользоваться моторными лодками. Кроме того, многих туристов привлекает спортивное рыболовство.