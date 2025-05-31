Фестиваль российского кино прошел в Астане в пятый раз
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За три дня казахстанские зрители увидели шесть лучших российских картин последнего времени. Подборка кинолент оказалась разнообразной и подходящей для всех возрастов: были и мультипликация (полнометражный анимационный фильм «Три кота. Зимние каникулы»), и семейные фильмы («Финист. Первый богатырь», приключенческое фэнтези, восточные сцены которого снимали в Казахстане), и спортивная драма (фильм «Роднина», снятый по мотивам автобиографической книги Ирины Родниной «Слеза чемпионки»). Все фильмы сопровождались субтитрами на казахском языке.