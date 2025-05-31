Открывала фестиваль картина «Каруза» – «полный метр» о блокадных днях Ленинграда. Таким образом организаторы фестиваля отдали дань уважения значимой дате – 80-летию Великой Победы. Несмотря на то что лента вышла на большие экраны в нынешнем году, она успела уже дважды стать обладателем Гран-при на двух кинофестивалях.

– «Каруза» – это кино для детей, но мы старались сделать так, чтобы было интересно и взрослым. Чтобы и те, и другие испытывали пусть разные, ввиду возраста, но сильные эмоции. Вместе с тем стояла задача показать войну без войны, опять-таки через эмоции людей, прошедших это тяжелое время. Получилось взглянуть на тот период под несколько иным углом, взглядом более молодого человека – режиссера Ивана Харатьяна, дебютанта большого кино, – говорит генеральный продюсер фильма Сергей Багиров. – Это рассказ о доброте, преданности, общечелове­ческих вещах, выраженных поступками собаки. Да, главная героиня – собака, но посыл – для людей.

Высказался российский продюсер и о сотрудничестве между нашими странами. По его словам, партнерство культур необходимо, оно было, есть и будет, ведь Казахстан и Россия – не просто соседи, а настоящие друзья.

– Ведутся совместные проекты в большом количестве, есть группа авторов в Алматы, которые пишут сценарии для российского рынка, режиссеры казахстанского кино снимают в России. Мы тесно сотрудничаем и не делимся по национальному признаку в работе. Я, например, никогда не разделяю – русское ли это кино, казахское, узбекское. Есть кино, а есть не кино, вот и все, – заключил продюсер.

Организаторы уверены, что первый юбилей – пятилетие фестиваля в Казахстане – станет лишь одним из звеньев в длинной цепочке ежегодных встреч казахстанского зрителя и российских кинокартин. Россияне в свою очередь надеются, что и Дни казахского кино в России станут привычным культурным событием.

– Осенью в Алматы запланировано проведение Евразийского кинорынка, рассчитываем представить там российскую киноиндустрию шире, чем в предыдущие годы, планируем проработать вопрос единого зонтичного стенда. У «Роскино» также в планах организовать кинофестиваль «Центральная Азия плюс» с участием Российской Федерации и Республики Казахстан. Проектов много, надеемся на их успешную реализацию, – сообщила генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова.