Происшествия
Фейерверки на 1 млн тенге изъяли в Павлодаре
В Павлодаре были изъяты фейерверки на 1 млн тенге у продавцов, которые не имели разрешения на реализацию данной продукции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz.
Пиротехника была обнаружена во время рейда, в котором приняли участие полицейские и пожарные. Каждого из нарушителей ждет штраф в 5 МРП.
По словам инспектора южного отдела полиции Павлодара Армана Тайчика, в данное время в области лицензии по продаже пиротехнических средств пока не выдавались.