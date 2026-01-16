Фейк о штрафе за кормление бездомных животных опровергли в МВД

Общество
132
Дана Аменова
специальный корреспондент

Комитет административной полиции МВД РК выступил с официальным разъяснением на фоне слухов об административной ответственности за кормление птиц и белок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией при СЦК 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о том, что за кормление птиц, белок, бездомных собак и кошек во дворах и парках якобы предусмотрена административная ответственность, а соседи могут «пожаловаться в полицию», после чего граждан оштрафуют. Это не соответствует действительности.

Как разъясняет Комитет административной полиции МВД РК, законодательством Республики Казахстан не предусмотрена административная ответственность за сам факт кормления бездомных животных.

В распространяемых публикациях осуществляется намеренная подмена понятий – ответственность может наступать не за кормление, а только за последствия конкретных действий.

В частности:

 - если после кормления остаются пищевые отходы;

 -  если загрязняются дворы, парки, скверы и иные места общего пользования;

 - если гражданин фактически осуществляет несанкционированный выброс мусора.

В указанных случаях действует статья 432-2 КоАП РК, предусматривающая штраф 10 МРП либо общественные работы до 40 часов, при повторном нарушении – 20 МРП либо общественные работы до 80 часов.

В правоохранительных органах призвали граждан не распространять искаженные трактовки правовых норм, не поддаваться эмоциональным интерпретациям и делать выводы только на основе действующего законодательства и официальных разъяснений уполномоченных государственных органов.

 

#фейк #МВД #штраф #опровержение #животные #кормление

