Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp

Общество
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В мессенджере WhatsApp казахстанцам предлагают зарабатывать от 60 тысяч тенге всего за 20 минут рабочего времени в день. В рассылке говорится, что работа заключается в том, чтобы вести беседы по телефону, а обладать какими-то особыми навыками не нужно. Stopfake.kz объясняет, почему доверять подобным предложениям нельзя.

Фото: Kazpravda.kz

В тексте сообщения указана ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в раздел вакансий. Она ведет на чат в мессенджере WhatsApp. Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons.

В мире существует множество компаний с таким названием. В Сети удалось найти строительные фирмы, компании по производству мебели и другие предприятия, называющиеся Wilson and Sons. На официальных сайтах компаний и их страницах в социальных сетях не говорится о том, что они набирают сотрудников на удаленную работу в Казахстане.

В Сети также можно найти множество упоминаний о привлекательных вакансиях, предлагаемых через WhatsApp. В мае этого года похожие рассылки стали получать пользователи из России. Им тоже предлагали заработать весьма крупные суммы денег всего за несколько часов.

Тогда СМИ сообщали, что подобные предложения – это дело рук мошенников. Как правило, после того, как человек проявляет интерес к вакансии, ему предлагают пройти регистрацию на определенном ресурсе. Для этого требуется ввести свои личные данные в специальные формы, доступ к которым есть и у мошенников. Таким образом злоумышленники получают доступ к персональной информации, используя которую могут завладеть деньгами на счетах жертвы.

Следовательно, человек не просто не имеет возможности заработать, а еще и рискует лишиться собственных денег. Это значит, что доверять подобным предложениям о работе опасно. Зачастую подобные объявления – фейк и мошенничество, заключил Stopfake.

#рассылка #фейк #вакансии #реклама #мошенники #WhatsApp

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