Филиал КазНУ откроется в Омске

Международное сотрудничество, Образование
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Это первый казахстанский филиал на территории РФ, который будет готовить специалистов для двух стран в сфере международного права, таможенного дела и филологии, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования

Филиал КазНУ имени Аль-Фараби откроется в Российской Федерации на базе Омского государственного университета имени Достоевского.

«Это решение было достигнуто в ходе встречи ректора КазНУ имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева с заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским и губернатором Омской области Виталий Хоценко», - говорится в сообщении Миннауки РК.

Руководители двух вузов подписали соглашение о создании и функционировании филиала КазНУ на базе ОмГУ. Это первый казахстанский филиал на территории Российской Федерации, который будет готовить специалистов для двух стран в сфере международного права, таможенного дела и филологии.

#Россия #филиал #КазНУ #Омск

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