Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024

Премьера этой ленты состоя­лась осенью прошлого года на кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания), и с тех пор она с триумфом прошествовала по десятку МКФ.

фото из личного архива Асхата Кучинчерекова

В сентябре 2024-го дебютная работа Асхата Кучинчерекова в полнометражном кино была удостоена национальной премии «Тулпар» в номинации «Лучший фильм года». После чего Национальная академия кинематографических искусств и наук посредством тайного голосования рекомендовала картину Оскаровскому комитету при Союзе кинематографистов РК к выдвижению на самую прес­тижную кинопремию мира.

И вот теперь – новая награда на кинофестивале в Баку. Картина получила высокую оценку председателя жюри Baku International Film Festival 2024, лауреата премии «Золотой глобус» афганского режиссера Сиддика Байрама:

– В киноленте раскрываются особенности национальной традиции и тонкая психология детской души. Надеюсь, что фильм и дальше будет покорять сердца экспертов и зрителей всего мира.

Картина, которая рассказывает о специфической казахской традиции – отдавать ребенка в семью бабушки и дедушки, неожиданно оказалась близка и понятна мировому зрителю. Он воспринял чисто казахскую историю как общую для всех континентов проблему отцов и детей. Причем в современном ее варианте.

– Весь мир сегодня в поисках лучшей доли колесит по планете. Кто-то ради карьеры, кто-то – ради куска хлеба. Больше всего от этого, как выяснилось, страдают дети, – говорит режиссер картины Асхат Кучинчереков. – Казалось бы, где Казахстан, а где – бразильский Сан-Паулу? Но там ко мне подошла плачущая женщина и на смешанном португальско-английском языке начала что-то объяснять. Из ее путаного рассказа я понял, что она когда-то оставила своего ребенка. Ее глаза, полные слез и боли, я помню до сих пор...

Зрителю, не только отечественному, но и международному, Асхат Кучинчереков запомнился как исполнитель главной роли в фильме «Тюльпан» Сергея Дворцевого, который в 2008 году выиграл Гран-при в Каннах в секции «Особый взгляд». Картина «Айка» этого же режиссера, где он сыграл одну из ролей (Хасан), завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского кинофес­тиваля и вошла в 2018-м в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».