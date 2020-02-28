Фильм "Казахское ханство: Алмазный меч" показали в Вашингтоне

Культура
В Университете Джорджа Вашингтона состоялся показ исторической картины "Казахское ханство: Алмазный меч", сообщает 24.kz.

В мероприятии приняли участие представители американских официальных, деловых, научных и творческих кругов, а также казахстанцы, проживающие в США.

Перед началом фильма выступил посол Казахстана в США Ержан Казыханов. Он отметил значимость проводимых культурных мероприятий, приуроченных к юбилею великого казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы.

Перед аудиторией с приветственным словом также выступил ведущий специалист и искусствовед университета Питер Роллберг, рассказав об истории казахской государственности, которая легла в основу фильма "Казахское ханство: Алмазный меч", а также о развитии национальной кинематографии.

Картина получила положительные отклики гостей кинопоказа.

"В настоящее время изучаю ислам и, в частности, суфизм, а также историю Казахстана. Нахожусь под большим впечатлением от фильма. Костюмы, сюжет, актерское мастерство, красивый пейзаж, невероятные степи и горы – все это так трогательно! А посмотрите на соколов и орлов, как они прекрасны! Жду не дождусь следующие две серии. Рекомендую показывать этот фильм в онлайн кинотеатре Netflix, чтобы широкая общественность тоже смогла получить удовольствие. Теперь хочу еще больше узнать о Казахстане. Для меня было большой честью быть присутствовать на этом вечере", - поделилась впечатлениями зритель Рода Сентилисси.

По словам другого зрителя, Билла Раньяна, он получил настоящее удовольствие от просмотра фильма.

"Мы увидели и поняли через показанную историю вашей страны, как происходило становление казахской нации. Также получили представление о том, как развивалось государство. Конечно же, я многое видел по истории США, но сегодня было так замечательно, узнать и о вашей стране", - сказал он.

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