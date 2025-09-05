Фильм «Кажымукан» получил две награды на международном кинофестивале в Корее

Культура,Кино
110

На фестивале было представлено 160 работ в 21 номинации, среди которых 20 корейских и 22 зарубежных произведения

Фото: пресс-служба МКИ РК

Казахстанский исторический фильм «Кажымукан» получил две награды на международном кинофестивале в Сеуле (Южная Корея). Картина завоевала главные призы фестиваля: Гран-при в номинации «Лучший фильм» и премию «Лучший главный актер», которую получил Ербол Тулепберген, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

«Кажымукан» – историческая драма, рассказывающая о жизни первого в мире чемпиона из Казахстана, легендарного борца Кажымукана Мунаитпасова. В фильме показаны не только спортивные достижения борца в мире борьбы, но и его роль в поднятии национального духа, а также его человеческие качества.

Работа над сценарием фильма началась в 2012 году. Режиссер Канагат Мустафин провел более 10 лет исследований, собирая архивные материалы и исторические данные. Съемки стартовали в 2020 году. По словам режиссера, фильм помог показать не только исторические факты, но и передать дух Кажымукана, его человеческий облик и любовь к Родине.

Ранее фильм был высоко оценен и получил несколько наград на XXIX Международном кинофестивале IPAAF – Apoxiomeno в Италии. Кроме того, в прошлом году фильм вышел в широкий прокат и показывается в регионах страны в рамках Декады казахского кино.

Стоит отметить, что 11-й Сеульский международный WebFEST сотрудничает с 28 странами мира. Фестиваль ориентирован на развитие современного веб-контента и организует онлайн-показы по всему миру. В этом году на фестивале было представлено 160 работ в 21 номинации, среди которых 20 корейских и 22 зарубежных произведения.

