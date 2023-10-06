Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат. Об этом сообщила продюсер картины Айсауле Абдильда, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Qazaqstan.tv

"По многочисленным просьбам зрителей в прокат вернули фильм "Міржақып. Оян, қазақ!". Показ картины в кинотеатрах продлили еще на одну неделю", – написала она на свой странице в Facebook.

Отметим, казахстанскую картину сняли с проката 5 октября. Казахстанцы возмутились этим и потребовали объяснений.

Позже режиссер Мурат Есжан объяснил ситуацию. По его словам, по плану фильм должны были снять с проката еще 1 октября, но продлили до 4 октября.

Напомним, полнометражный художественный фильм, снятый по мотивам сериала "Міржақып. Оян, қазақ!", начали показывать на больших экранах во всех кинотеатрах страны с 21 сентября. Историческое произведение рассказывает о жизни известного деятеля Алашорды, поэта, писателя Миржакипа Дулатова в период с 1909 по 1935 годы.

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