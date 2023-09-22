Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Картину сняли по мотивам одноименного сериала

Фото: Qazaqstan.tv

С 21 сентября первый полнометражный художественный фильм, снятый по мотивам сериала «Міржақып. Оян, қазақ!», начнут показывать на больших экранах во всех кинотеатрах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации.

Сериал «Міржақып. Оян, қазақ!» был произведен телерадиокорпорацией «Казахстан». Историческое произведение рассказывает о жизни известного деятеля Алашорды, поэта, писателя Миржакипа Дулатова в период с 1909 по 1935 годы.

Роль главного героя исполнил Бахыт Кажыбаев, роль супруги поэта Гайнижамал исполнила в фильме актриса Зарина Кармен. Режиссером сериала стал Мурат Есжан.

В прошлом году сериал «Міржақып. Оян, қазақ!» транслировался в эфире национального телеканала «Qazaqstan» одновременно с показом в Youtube-канале.

Отмечается, что сериал был продублирован субтитрами на русском и английском языках и собрал большую аудиторию.

В 2023 году «Міржақып. Оян, қазақ!» стал победителем первого республиканского конкурса телесериалов «Nauryz» в номинации «Лучший телесериал».

Видео youtube-канала "Qazaqylyq&Қазақылық& قازاقىلىق"

#кинотеатр #фильм #прокат #Міржақып. Оян #қазақ!

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