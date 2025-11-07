Казахстан вступил в новую эру налоговой политики. В центре внимания — не просто фискальная дисциплина, а построение доверия и социальной справедливости.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Масштабные системные изменения, закрепленные в новом Налоговом кодексе и инициативе Всеобщего декларирования, призваны изменить фундаментальное отношение граждан и бизнеса к своим обязанностям: налоги перестают быть бременем и становятся залогом счастливого будущего Родины, укрепляя ее суверенитет и благополучие.

Ключевой сдвиг в казахстанской системе — переход от модели «контролер–нарушитель» к модели «государство–партнер.

Вклад в развитие страны

«Плата налогов – это не просто обязанность, это вклад в развитие общества и гарантия функционирования государства... Каждый тенге в бюджет, — это осознанный выбор строить страну, в которой хочется жить и развивать свое дело», — убеждена заместитель директора Центра фискальной политики Института экономических исследований Эльмира Осипова.

Она подчеркивает, что налоги — это не абстрактные цифры, а реальные школы, больницы, дороги и инфраструктура. Это инвестиция в стабильность и рост, это гарантии для будущих поколений. По сути, налогообложение — это своеобразный общественный договор: государство направляет средства на развитие, а граждане и бизнес - платят добросовестно. Когда гражданин платит честно, страна становится сильнее, укрепляется деловая репутация и растет доверие. Честно платить налоги — значит быть соавтором будущего, вкладывая лепту в фундамент сильного государства.

Эффективность системы теперь измеряется не только качеством администрирования, но и уровнем налоговой грамотности общества. Эта грамотность — основа налоговой культуры, которая превращает уплату налогов из обременительной повинности в осознанный вклад в общее благо. Для бизнеса такая грамотность означает снижение риска штрафов и возможность пользоваться стимулами, а для граждан — уверенность, что уплаченные средства вернутся им в виде развитой социальной инфраструктуры и социальных гарантий.

Новый налоговый кодекс - курс на справедливость

В этом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, призванный кардинально изменить подходы к налогообложению.

Системные изменения направлены на упрощение системы, снижение административной нагрузки. Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев, отмечает, что предусмотренные меры делают систему налогообложения более справедливой.

- Введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН) делает систему прозрачнее. Кто зарабатывает меньше – меньше и платит. Это не только отвечает международной практике, но и способствует снижению социального неравенства, — подчеркнул эксперт.

Основная ставка сохраняется на уровне 10%, а повышение до 15% затронет только тех, чьи доходы превышают три миллиона тенге в месяц. Существенным шагом к упрощению взаимодействия с налоговыми органами станет введение единого базового вычета в размере 30 МРП, который заменит множество сложных и разрозненных вычетов, что особенно важно для граждан с низкими доходами.

С целью обеспечения справедливого распределения нагрузки и защиты здоровья граждан государство вводит акцизы на предметы роскоши (автомобили дороже 75 млн тенге, частные самолеты, яхты), а также на энергетические напитки. Кроме того, снижается транспортный налог для автомобилей старше 10 лет, что является мерой поддержки граждан и стимулирования обновления автопарка.

Стимулирование бизнеса и прозрачность

В сфере корпоративного налогообложения (КПН) приняты меры для обеспечения справедливости и стимулирования реального сектора. Для банков и игорного бизнеса ставка КПН повышается до 25%, в то время как кредитование малого и среднего бизнеса по-прежнему облагается по текущей ставке.

Что касается специальных налоговых режимов, то их число сокращается с семи до трех, что делает выбор проще и понятнее для предпринимателей, снижая административные барьеры. Особое внимание уделено поддержке предпринимательской инициативы: вводится специальный налоговый режим для самозанятых, позволяющий отчислять фиксированные 4% без регистрации ИП, что открывает им путь к пенсионному и социальному обеспечению. Ерлан Сагнаев также отметил, что будут убираться ограничения по численности сотрудников и увеличатся лимиты доходов, что станет стимулом к росту малого бизнеса.

От контроля к сервису: цифровое доверие

Новый Налоговый кодекс задает логику партнерства: государство не только требует, но и помогает.

Это изменение закреплено в конкретных мерах. Статья 47 НК прямо предусматривает обучение и сопровождение новых налогоплательщиков онлайн, создание выездных сервисных групп для отдаленных регионов, предварительное заполнение деклараций и круглосуточные горячие линии. Все это меняет привычную картину: налогоплательщик больше не остается один на один с бюрократией, на первый план выходит сервис, а не контроль.

Кроме того, в статье 90 закреплен переломный принцип: сначала предупреждение и помощь, только потом — контроль и взыскание. Теперь предприниматель или гражданин в первую очередь получит напоминание о сроках уплаты, а не протокол о штрафе. При этом новшества предполагают масш­табное упрощение администрирования: на 30% меньше отчетности и на 20% меньше налогов.

Всеобщее декларирование: национальная прозрачность активов

Масштабная инициатива Всеобщего декларирования доходов и имущества — логичный шаг к прозрачности и обеспечению социальной справедливости.

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова пояснила, что благодаря цифровизации удалось освободить значительную часть граждан от участия в четвертом этапе декларирования, сделав основной акцент на прозрачности доходов, активов за рубежом и цифровых активов.

Философия налогового администрирования в Казахстане кардинально изменилась. Жесткий контроль уступил место профилактике, сопровождению и цифровым технологиям. Налоговая реформа и всеобщее декларирование — это Национальный Контракт, в котором государство стать ответственным партнером, а налогоплательщик, в свою очередь, обязан ответить честностью и добросовестностью, внося свой вклад в процветание Родины. Это не просто обновление законов, это построение доверительной, справедливой и эффективной системы, достойной современного Казахстана.