В финальный день на ринг «Абай Арены» вышли 38 спортсменов в десяти весовых категориях. Один из поединков в весе свыше 90 кг не состоялся: Нурлан Сапарбай из Туркестанской области стал чемпионом страны без боя, так как его соперник кызылординец Аслан Ельдыбайулы снялся из-за травмы.

В национальном первенстве приняли участие большинство ведущих файтеров страны за исключением нескольких лидеров, которым требовалась передышка после крупных международных стартов. Но это никак не сказалось на качестве проведенных поединков, которые были весьма зрелищны, а некоторые по накалу можно было сравнить с мировыми первенствами.

Лучшим боксером Казахстана по итогам турнира среди мужчин был признан Сабыржан Аккалыков из Карагандинской области. В финале в весовой категории до 75 кг 23-летний спортсмен эффектно нокаутировал действующего чемпиона страны Тимура Нурсеи­това, завершив бой уже во втором раунде. Возможно, мы видим приход одного из новых лидеров сборной, который уже имеет титул чемпиона мира среди юниоров, побеждал на этапе Кубка мира в Астане, а на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Велико­британия) среди взрослых дошел до 1⁄8 финала.

Лучшей среди женщин признана Жазира Уракбаева из Алматы, которая в финале в весе до 51 кг уверенно победила Аниту Адишеву из Караганды. Отметим, что в апреле этого года Жазира выиграла этап Кубка мира-2025 в Бразилии.

Громкой сенсацией можно наз­вать и победу Улжан Сарсенбек из Туркестанской области, которая в весовой категории до 57 кг в финале оказалась сильнее титулованной Карины Ибрагимовой, представлявшей Акмолинскую область.

А вот результаты остальных поедин­ков: у женщин в весе до 48 кг Айгерим Саттыбаева победила Анель Кудайберген; Элина Базарова (до 52 кг) была сильнее Жайны Шекербековой; Римма Волосенко (до 60 кг) обыграла Анар Турсынбек; Бахыт Сейдиш (до 70 кг) победила Мадину Нуршаеву; Валентина Хальзова (до 75 кг) одолела Марию Сидоренко; Аружан Жанабаева (до 65 кг) уступила Лауре Есенгельды; Надеж­да Рябец (до 80 кг) отправила в нокаут Анастасию Рылину; Валерия Аксенова (свыше 80 кг) нокаутировала Асель Токтасын.

У мужчин в весе до 80 кг Ерасыл Жакпеков нокаутировал Диа­са Молжигитова. Даниял Сабит (до 58 кг) победил Бекзата Алдамжарова; Серик Темиржанов (до 60 кг) был сильнее Бибарыса Жексена; Абылайхан Жусупов (до 70 кг) одолел Фаруха Тохтасынова; Сагындык Тогамбай (до 90 кг) взял верх над Нурмагамедом Юсуповым; Сакен Бибосынов (до 55 кг) победил Нурсултана Алтынбека; Санатали Тольтаев (до 65 кг) был сильнее Ертугана Зейнуллинова; Даулет Толемисов (до 85 кг) победил Султанбека Айбарулы.

Сильнейшей в командном состязании стала Туркестанская область, которая выиграла четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. На втором месте – боксеры Алматы (2–3–6), на третьем – спорт­смены Шымкента (2–2–6).