Финальные титры

Вроде бы дело благое, да и память –штука хорошая. Просто мэтры и академики журналистики как-то вдруг тоже очень состарились. Да и пришли из их числа единицы. Кто-то ушел навсегда, а кто только лишь из профессии. Не было молодежи, студентов. Не воспитали.

Говорили правильные слова. Что профессия журналиста тяжелая, если ей отдаваться сполна, что миссия ушедших людей не менее историческая, чем у героев их заметок, статей, репортажей. Когда-то их имена знала вся страна, и не только у нас их цитировали, но и в ближнем и дальнем зарубежье на них ссылались. Поговорили. Почтили память минутой молчания, и модератор стал зачитывать длинный список: «Алимжанов Ануар, Абдраимов Серик, Азаматов Юлдаш, Алдамжарова Орынкуль, Алимбеков Кайрат...»

Вроде просто список имен, а за ними флешбэками – отчетливые образы в голове: заголовки газет, кадры из выпусков новостей, строки стихо­творений: «Мен қазақтың ұлымын,⁄Ұлы дала болған менің тұғырым.⁄ Асырлардың дауылымен алысып,⁄Жетісуда өтті менің ғұмырым...»

Да, в их числе много писателей и поэтов. Когда-то их в глаза называли совестью народа. Их самих мы уже потеряли. Не утратить бы с их уходом и совесть.

«...Барманкулов Марат, Баймырзаев Галым, Бендицкий Геннадий, Бименов Данабек, Борисов Сергей, Болебай Руслан, Бородинов Константин, Бродский Лев, Будневич Иосиф, Буренков Валерий, Буренков Михаил...» – продолжает декламировать модератор.

Сколько реальных человеческих судеб за судьбами этих людей? Вмес­те с некоторыми из перечисленных уходили и целые журналистские жанры: расследование, очерк, фельетон… Кто-то еще пытался за них ухватиться, но, видно, хватка не та, а может, всего лишь оказались беззубыми. Акулы пера – Аральской пустыней становится без вас море народных надежд.

«...Варов Виктор, Величенко Николай, Вернадский Василий, Воробьева Светлана, Волков Сергей, Галиева Светлана, Гарипов Рашид, Гарифуллина Надежда, Гизатулин Рустем, Глуховцев Виктор, Голованов Василий, Грибанов Александр...»

Особенно горько звучали фамилии тех, с кем довелось поработать лично. Мира Мустафина, как же так, ты же столько важного еще не дописала?! Саша Несмеева, мы же в одном блиндаже с тобой от взрывов прятались. На учениях, не на войне, слава богу. Родные редакторы, которые еще умели ставить слог, рыть фактаж, учили быть жесткими, но не жестокими.

«...Кабат Игорь, Кабанбай Марат, Казыбаев Батыр, Каймирасов Урал, Каморский Вячеслав, Карагулов Абдугали, Квятковский Олег, Кинарский Игорь, Кенжалин Жумабек, Кириченко Валерий, Кисиков Куаныш, Кияница Виктор, Колодочко Виктор, Конысбай Абил, Костина Татьяна, Краснер Владимир...»

Горькое перечисление. Оно становится еще горше, когда понимаешь, что этот список можно легко продолжить списком утраченных печатных изданий, закрытых радиочастот, TV-передач. Одно из отраслевых изданий – газета «Журналист» отправилось в последний путь – в музей прессы прямо в ходе мероприятия. Увесистая подшивка еще доцифровой эпохи теперь всего-навсего экспонат.

«...Рахматулла Жаксылык, Рысбеков Мадрид, Сарсенов Максим, Сатаев Фарид, Сатаев Серик, Симонов Павел, Синельников Илья, Смаилов Камал, Степанов Сергей, Темирбеков Жаксылык, Теплицкий Рудольф...»

Всего было перечислено порядка пятисот имен и фамилий. Здесь тоже названы далеко не все. Печально, что лучшие покидают нас... Но человек смертен, бессмертно лишь его дело.

А вторая древнейшая будет жить столько же, сколько отмерено человечеству. На место покинувших нас обязательно придут новые. Поднимут архивы, возродят жанры и продолжат служение обществу. Ведь народу нужны история, совесть, честь и герои. А значит, нужны те, кто способен объективно об этом всем рассказать.