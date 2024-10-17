Финансирование науки в стране выросло в 3,5 раза

На 2024–2026 годы на научные изыс­кания предусмотрены 703,6 млрд тенге, эта сумма увеличилась на 9% по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Другой важный показатель – доля внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП – в 2024 году вырос со 121 млрд тенге до 173 млрд тенге (с 0,13% до 0,14% от ВВП).

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сейчас в Казахстане работают более 25 тыс. ученых, свыше 800 из них прошли научные стажировки в ведущих центрах мира. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, согласно принятой в прошлом году Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы, особое внимание уделяется развитию высшего и послевузовского образования, непрерывного обучения и науки. Указом Президента создан Национальный совет по науке и технологиям. В стране действует многоступенчатая система подготовки научных кадров. Увеличен размер доплат научным работникам за наличие научных званий.

Для привлечения молодежи в науку 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования и Отбасы банком подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования для молодых ученых на 2023–2027 годы. По итогам восьми месяцев этого года выдано 290 квартир.

В принятом Законе «О науке и технологической политике» заложены механизмы мотивации ученых, работы с научно-технической информацией и информационными технологиями, которые будут необходимы для производства в будущем. Как пояснил спикер, система управления наукой сейчас состоит из нескольких этапов, включающих фундаментальные и лабораторные исследования, а также внедрение технологий в производство.

В текущем году реализуются 2 297 научных проектов, 162 научно-технические программы, 134 проекта коммерциализации. Молодыми учеными реализуется 1 055 научных проектов.

– Деятели науки Казахского национального исследовательского технического университета имени Каныша Сатпаева изобрели метод по производству химического элемента селена с чистотой 99,5%, который широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. В Северо-Казахстанском университете имени Манаша Козыбаева подписано соглашение об открытии исследовательского центра агрокомпетенций совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства (КНР). Хаб будет работать по трем основным направлениям – растениеводство, животноводство и пищевая безопасность, – привел примеры Дархан Ахмед-Заки.

Он подчеркнул, что бизнес начал финансировать научные проекты и министерство со своей стороны приветствует и поддерживает партнерство между казахстанской наукой и промышленнос­тью. Успешному взаимодействию служат научно-инновационные мероприятия, такие как хакатон «Научно-технологическое развитие металлургического предприятия РК», проведенный на базе Корпорации «Казахмыс» и ERG. Эти встречи способствуют разработке новых механизмов формирования приоритетных направлений научно-технического развития, а также решению актуальных запросов и потребностей реального сектора экономики.

Как отметил спикер, научно-исследовательские проекты не дают результатов за короткий период. Сначала должны пройти фундаментальные исследования. Если будет интерес со стороны бизнеса, проект будет финансироваться предпринимателями. Результаты таких хакатонов будут способствовать улучшению кооперации между наукой и бизнесом, продвижению проектов коммерциализации и производству новой продукции, ориентированной на экспорт.