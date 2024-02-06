Финансовый ликбез

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Лилия Сыздыкова

В этом году 750 тысяч казахстанцев планируется охватить обучением финансовой грамотности в рамках проекта «Қарызсыз қоғам» партии «Amanat».

фото пресс-службы партии «Amanat»

Проект «Қарызсыз қоғам», успешно проведенный в прошлом году в пилотном режиме в восьми регионах, продолжается в 2024-м – теперь уже в республиканском масштабе. Как ожидается, в рамках партийного проекта по повышению финансовой грамотности порядка 750 тыс. казахстанцев смогут научиться рационально управлять своими финансами. Обучение первого потока желающих стартовало в понедельник, на этой неделе курсы пройдут 6 тыс. человек.

Старт новому «сезону» проекта «Қарызсыз қоғам» дал и. о. заместителя Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Обра­щаясь к слушателям курсов, он акцентировал внимание на том, что в Казахстане проблема закредитованности населения стоит очень остро.

– Более 15% от экономически активного населения страны имеют просрочку по кредитам свыше 90 дней. С сегодняшнего дня во всех регионах страны начнется массовое обучение населения финансовой грамотности. Эксперты проекта окажут персональную помощь каждому. Никто не останется один на один со всей проб­лемой, – сказал и. о. вице-премьера.

В Послании-2023 Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения финансовой грамотности граждан и поручил партии «Amanat» совместно с Правительством масштабировать проект «Қарызсыз қоғам». В текущем году во всех 20 регионах страны планируется обучить 200 тыс. человек, отметил исполнительный секретарь партии Даулет Карибек. Также будут разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит научить более ответственному отношению к финансам порядка 100 тыс. студентов и 450 тыс. школьников.

– Таким образом, в этом году мы нач­нем поднимать финансовую грамотность со школьной скамьи, – подчерк­нул он. – Также во всех 20 регионах страны будут открыты проектные офисы «Қарызсыз қоғам» при филиалах нашей партии. Там каждый желающий сможет получить квалифицированную консультацию по финансовым и юридическим вопросам. Совокупный семейный доход каждого второго участника составляет менее 100 тысяч тенге. Кроме того, треть из прошедших обучение имеют более двух кредитов. Среди участников встречались и пенсионеры, которым приходилось выплачивать кредиты своих детей. Основная миссия проекта – помочь этим людям снизить тяжкое кредитное бремя. В целом в прошлом году более 65 тысяч казахстанцев прошли обучение финансовой грамотности. Теперь мы намерены увеличить охват до 750 тысяч человек, – сказал исполнительный секретарь «Amanat».

Примечательно, что 58% участников «Қарызсыз қоғам» – многодетные семьи, которые воспитывают более четверых детей. По словам руководителя проекта Акмарал Бекмурзаевой, люди оформляют займы, чтобы пок­рывать свои повседневные нужды.

– Люди берут кредиты не от хорошей жизни. У нас были истории, когда граждане это делали для того, чтобы... купить уголь. При этом закредитованность негативно сказывается на семейных взаимоотношениях. Мы сами стали свидетелями, когда приходят к нам участники и рассказывают о том, что из-за долгового бремени от них отвернулись родные. Необходимость повышения финграмотности неоспорима, – уверена она.

Кроме лекций от экспертов, участники проекта получают консультирование по самому широкому спектру вопросов – от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровож­дения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности. Также в процессе обучения гарантируется помощь юристов, которые индивидуально изучают кредитную историю заемщика и дают практические советы, как облегчить долговую нагрузку.

Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в районный филиал «Amanat» по месту жительства. Обучение проходит в очном формате в группах до 50 человек. Продолжительность занятий – пять рабочих дней.

#проект #AMANAT #Қарызсыз қоғам #Финансовая грамотность

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