Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Первые три километра из двухсот уже построены. Власти планируют завершить проект к 2026 году, но есть серьезные проблемы

В частности, нужно договориться с Союзом лесовладельцев, поэкспериментировать с понтонами в болотистых местах. Свои требования выдвигают и защитники окружающей среды. Они, к слову, уже смогли добиться того, что через каждые три километра в ограждении будут оставляться проходы для медведей, лис и волков.