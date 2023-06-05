Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Первые три километра из двухсот уже построены. Власти планируют завершить проект к 2026 году, но есть серьезные проблемы

В частности, нужно договориться с Союзом лесовладельцев, поэкспериментировать с понтонами в болотистых местах. Свои требования выдвигают и защитники окружающей среды. Они, к слову, уже смогли добиться того, что через каждые три километра в ограждении будут оставляться проходы для медведей, лис и волков.
Высота забора составит 3,5 метров. По верху будут натянуты мотки колючей проволоки. Через каждые 50 метров поставят камеры и датчики движения.
Проект обойдется в шесть миллионовн евро. При этом общая протяженность российско-финской границы составляет 1 344 км. Но построить забор такой длины невозможно, поэтому Хельсинки делают ставку на укрепление самых потенциально опасных районов, то есть тех, рядом с которыми есть российские города или дороги.