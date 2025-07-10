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Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, передает Kazpravda.kz

По информации АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В целях легализации деньги вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. Подозреваемый помещен под домашний арест. Дело направлено в суд.