Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области

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Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda.kz.

Как отмечают в АФМ, компания на протяжении трех месяцев привлекала деньги вкладчиков.

"Eolus" позиционировала себя как компания, осуществляющая деятельность по внедрению возобновляемых источников энергии, ветровых энерго-генераторов, расположенных в зарубежных странах. Организаторы проекта проводили презентации об успешности и высокой рентабельности их бизнеса и убеждали граждан вложить деньги, при этом обещая пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование, добавили в агентстве.