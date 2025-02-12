Финпирамиду под видом продажи БАДов организовали в Астане

С 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации БАДов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.

На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США.

С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию. Он водворен в изолятор временного содержания.

8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.