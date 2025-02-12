Финпирамиду под видом продажи БАДов организовали в Астане

С 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации БАДов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК
Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.
Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.
Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США.
С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию. Он водворен в изолятор временного содержания.
8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.