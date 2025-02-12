Финпирамиду под видом продажи БАДов организовали в Астане

Мошенничество
391
Венера Баталова
корреспондент

С 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации БАДов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.

На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США.

С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию. Он водворен в изолятор временного содержания.

8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

#Астана #финансовая пирамида #преступные доходы

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
В Харбине отличились лыжники
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Бороться с коррупцией сообща
По всему спектру отношений
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Судебная система и цифровые технологии
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казах…
Десятки пенсионеров стали жертвами финпирамиды «Happy Life …
Мошенники выдают себя за инкассаторов
Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]